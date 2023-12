Wattenscheid Hermann Heroven war ein Urgestein der SGW, in der Stadt bekannt und beliebt. Vor Weihnachten ist er gestorben, hinterlässt viele Erinnerungen.

Was Stefan Beermann zu Hermann Heroven einfällt? „Als ich 1972 in der E-Jugend bei 09 angefangen habe, da war er schon da“, erinnert sich das Vorstandsmitglied des ehemaligen Fußball-Bundesligisten. „Ich bin mit Hermann groß geworden.“ So haben viele den langjährigen Jugendleiter in Erinnerung: Hermann Heroven war immer da, kümmerte sich: Der Herzschlag, die gute Seele der Jugendarbeit bei Wattenscheid 09. Am Montag ist Hermann Heroven, das Urgestein der SG Wattenscheid 09 im Alter von 74 Jahren gestorben – und hinterlässt in seinem Klub traurige Menschen, vor allem aber auch schöne Erinnerungen.

Hermann Heroven lebte und begeisterte andere mehrere jahrzehntelang für die SG Wattenscheid 09. Von 1985 bis 2001 war Heroven Jugendleiter der SGW, schon vorher als Betreuer für viele Mannschaften aktiv. Er organisierte die Austauschfahrten, Trainingslager und Freizeiten der Jugendmannschaften, die bis nach Florida führten. Dazu begeisterte er andere fürs Ehrenamt: „Er hat mich überzeugt, Jugendtrainer zu werden“, sagt Beermann. „Er war im besten Sinn die Mutter der Kompanie, er hat sich um alles gekümmert. Gemeinsam mit Gerd Abstins war er der, der immer da war.“

Wattenscheid 09: Heroven hatte einen guten Draht zum Boss

Hermann Heroven war als Jugendleiter für viele Turniere, Trainingslager und Freizeiten der Wattenscheider Jugendabteilung verantwortlich. Foto: SG Wattenscheid / archiv

Auch die soziale Arbeit des Jugendamts prägte er über Jahrzehnte: Eingestellt wurde Hermann Heroven zu Zeiten, als Wattenscheid noch selbstständig war, in den Ruhestand verabschiedet wurde er im Jahr 2009. Heroven setzte aus dieser Doppelrolle heraus auch im Vereinsleben besonders für die ein, die Unterstützung brauchten: ein Jugendspieler, der im Heim lebte oder ein Talent, das mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet war. Egal, aus welchen Verhältnissen ein junger Fußballer zur SGW kam: Heroven brachte die Menschen zusammen.

Und genau so wichtig damals: „Er hatte einen guten Draht zum Boss“, erinnert sich Beermann über die Verbindung zu SGW-Mäzen und -Macher Klaus Steilmann.

Mehr als vier Jahrzehnte lang war Hermann Heroven für die SG Wattenscheid im Einsatz. Bezeichnend: Heroven feierte seinen 64. Geburtstag vor zehn Jahren in der Fußballausstellung „09-Chronik“. Damals erzählte er der WAZ, dass er eigentlich Tennisspieler war, und eigentlich für die SGW nur eine Fahrt zu einem Auswärtsspiel übernehmen sollte, weil ein Auto fehlte. „Über wachsende Beziehungen und das Kennenlernen war ich dann mit immer mehr Herzblut dabei“, erinnerte sich Heroven damals.

Heroven führte die SGW-Jugend auch zu sportlichem Erfolg

Hermann Heroven aim Jahr 1992 - damals spielte die SG Wattenscheid 09 in der ersten Bundesliga. Foto: SG Wattenscheid 09 / archiv

In der WAZ stand über Heroven: „Als Sozialarbeiter im Jugendamt brachte er die Voraussetzungen mit, seinen Weg als Betreuer der Nachwuchsmannschaften zu gehen, konnte erleben, wie Klaus Steilmann die Zukunft des Vereins formte.“ Heroven im Jahr 2013: „Herr Steilmann hat großen Wert auf die Jugend gelegt. Andere Wattenscheider Mannschaften waren 09 bis dahin weit voraus. Da hat es nicht wenige Klatschen gegeben.“

Das sollte sich ändern, auch sportlich war die Jugend der SG Wattenscheid mit ihm erfolgreich: 1982 wurde die Wattenscheider B-Jugend Deutscher Meister, bis heute der einzige Deutsche Meistertitel des Vereins. 1986 wurden gleich drei Wattenscheider Nachwuchsteams Westfalenmeister. In Herovens Zeit als Jugendleiter fällt unter anderem auch die Ausbildung von Hamit und Halil Altintop, die nach ihrer B- und A-Jugendzeit in Wattenscheid die Fußballwelt eroberten, viele Profi-Spiele für Schalke 04, Bayern München, Real Madrid und die türkische Nationalmannschaft absolvierten.

„ Mit Hermann Heroven verlor die SG 09 eine großartige Persönlichkeit“

Hermann Heroven war die gute Seele auf der Anlage an der Berliner Straße in Wattenscheid. Foto: SG Wattenscheid / archiv

Auch nach seiner Zeit als Jugendleiter engagierte sich Heroven noch als Betreuer, war Ansprechpartner für Spieler und Familien, etwa bei Behördengängen. In den vergangenen Jahren war er aus gesundheitlichen Gründen nur noch seltener bei der SGW, bei der ein oder anderen Mitgliederversammlung sei er aber dabei gewesen, erinnert sich Stefan Beermann über Hermann Heroven.

Am 18. Dezember starb das Wattenscheider Urgestein. Im Nachruf seines Vereins heißt es: „Wann immer ein offenes Ohr oder ein Tipp gefragt waren, stand Hermann mit Rat und Tat zur Verfügung. Großes Aufheben machte er nicht um seine Person. Bescheidenheit war eine von Hermanns guten Eigenschaften. Meinungsstark und nicht konfliktscheu äußerte sich Hermann auch nach Beendigung seiner Tätigkeit als Jugendleiter rund um die Themen unserer SG 09. Mit Hermann Heroven verlor die SG 09 eine großartige Persönlichkeit, einen liebenswerten und humorvollen Zeitgenossen, dem die Harmonie zwischen allen Menschen immer sehr wichtig war. Die SG Wattenscheid 09 wird sich stets ehrenvoll an Hermann Heroven erinnern.“

