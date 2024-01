Bochum Die beiden Cirillo-Brüder werden Wattenscheid verlassen, beim Test gegen Kleve waren sie nicht mehr dabei. Der Klub sucht schon nach Ersatz.

Der Umbruch bei der SG Wattenscheid 09 ist doch noch nicht abgeschlossen. Eigentlich wollte Trainer Engin Yavuzaslan zum Vorbereitungsstart Anfang Januar seinen Kader fix und die Transferaktivitäten abgeschlossen haben. Jetzt tut sich aber doch noch etwas: Am Rande des Testspiels gegen den 1. FC Kleve (1:1) am Sonntag gab der Klub bekannt, dass auch Marco und Gianluca Cirillo den Verein verlassen - damit haben nun zehn Spieler die SGW verlassen. Im Gegenzug steht die SGW vor der Verpflichtung eines weiteren Angreifers (mehr dazu lesen Sie hier).

Marco Cirillos Abgang ist insofern unerwartet, als dass er einer der offensiven Leistungsträger der Mannschaft hätte sein können. „Natürlich war es überraschend, als die beiden in mein Büro kamen und mir ihre Pläne mitteilten. Auch der Zeitpunkt relativ am Ende des Transferfensters ist nicht so günstig“, sagt Sportvorstand Hartmut Fahnenstich. „Wir verlieren da sicher fußballerische Qualität.“

Wattenscheid 09: Marco Cirillo fast immer in der Startelf

Gianluca Cirillo verlässt die SG Wattenscheid nach wenigen EInsätzen wieder. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Marco Cirillo (25) war im vergangenen Winter aus Straelen nach Wattenscheid gekommen, stand fast immer in der Startelf. In 13 Regionalliga-Einsätzen traf er einmal. In dieser Saison spielte er 14-mal, traf doppelt beim 4:0-Sieg in Rheine. Latte und Pfosten verhinderten eine bessere Ausbeute. Gegen Rheine erzielte auch sein jüngerer Bruder Gianluca ein Tor - er war seit Saisonbeginn dabei und feierte nach mehr als einem Jahr Verletzungspause (Bruch der Kniescheibe) sein Comeback.

Die beiden werden in ihre Heimat Solingen wechseln, wo sie den Fußball mit einer beruflichen Perspektive verbinden können. Fahnenstich: „Wenn die Jungs auf dich zukommen und nicht mehr bleiben wollen, dann wägt man ab. Da die Jungs sich der Sache sicher sind und es auch jobrelevant ist, fehlen die Argumente, um sie hier zu behalten.“

SG Wattenscheid: News und Hintergründe zum Traditionsclub aus der Lohrheide

Gastspieler verpasst im Test gegen Kleve das Siegtor

Marvin Schurig im Test der SG Wattenscheid 09 gegen den 1. FC Kleve. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Für Wattenscheid traf Tim Kaminski nach einer guten halben Stunde zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung gegen Kleve, postwendend fiel der Ausgleich. Gastspieler Kouonang, der von Beginn an spielte, verpasste das Siegtor in der Schlussphase.

Mit Nico Thier, Maurice Haar und Umut Yildiz gaben drei Neuzugänge dazu ihr Debüt beziehungsweise Comeback für die SGW.

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum