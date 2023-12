Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 schließt den Umbruch im sportlichen Leitungsteam im – und erfüllt einem Ex-Spieler einen „Lebenstraum“.

Wattenscheid 09 hat einen neuen Co-Trainer: Christopher Pache, früher auch als Spieler für die SGW im Einsatz, verstärkt das Trainerteam des Oberligisten rund um Cheftrainer Engin Yavuzaslan und Sportvorstand Hartmut Fahnenstich. Der 35-Jährige hat Trainer-Erfahrung bis zur Landesliga, war zuletzt aber als Spieler für den VfB Günnigfeld im Einsatz. Ab sofort ist er aber wieder ein Schwarz-Weißer – der Umbruch in der Sportlichen Leitung ist damit abgeschlossen.

Pache stammt aus der 09-Jugend und machte zu NRW-Liga-Zeiten einige Spiele für die erste Mannschaft der SGW, lief dazu unter anderem auch für den VfB Günnigfeld und Nachbar DJK auf. In den vergangenen Jahren war er Co-Trainer beim SV Schermbeck, Spielertrainer beim SV Herbede, Trainer bei Landesligist Viktoria Heiden und seit Sommer wieder als Spieler in Günnigfeld.

SG Wattenscheid 09: Verstärkung für Yavuzaslan war dringend notwendig

Nun verstärkt er Engin Yavuzaslan, der sich freut: „Es ist immer, aber gerade in dieser Situation wichtig, dass wir Leute haben, die für den Verein brennen“, sagt Yavuzaslan. Mit Christopher Pache habe er gleiche Vorstellungen vom Fußball, aber auch menschlich passe man gut zusammen. Yavuzaslan: „Für mich ist das eine sehr wichtige Position – das ist ja fast wie eine sportliche Ehe, die man da eingeht.“

Christopher Pache 2021 im Trainershirt des SV Schermbeck. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ähnlich euphorisch klingt Pache, der in der Vereinsmitteilung so zitiert wird: „Ich fühle mich sehr geehrt, für diesen Verein tätig zu sein, den ich damals noch unter Klaus Steilmann kennen lernen durfte. Ich freue mich unfassbar auf die kommenden Aufgaben und strotze voller Energie. Ich freue mich nun die Chance zu bekommen, dem Verein, der mich so geprägt hat, das ein oder andere zurückzahlen zu können.“

Pache hat eine enge Verbindung zur SG Wattenscheid 09

Pache wohnt in Wattenscheid-Höntrop und stammt nach eigenen Angaben aus einer schwarz-weißen Familie: „Mein Opa war ein Ur-Wattenscheider durch und durch. Ich habe den 09er vor dem Stadion verkauft als Jugendspieler, war Balljunge in der Lohrheide.“ Pache steigt ab sofort ein und wird Sonntag beim Auswärtsspiel in Gievenbeck schon dabei sein, wenn das Spiel stattfinden kann.

Die Position des Wattenscheider Co-Trainers unbesetzt, nachdem die SGW sich Anfang November von Timo Janczak getrennt hatte, der zuvor unter Christian Britscho der Co-Trainer und für ein Spiel Interimstrainer war (2:1 in Siegen).

Weiter auch zum Trainerteam gehört auch Marvin Schurig. Er ist der „verlängerte Arm“ des Trainerteams auf dem Platz und wird weiter an die Trainer-Aufgabe herangeführt, übernimmt unter anderem Video-Analysen – vor allem ist er aber auch als Spieler gefragt. Pache dagegen kommt für aktive Einsätze laut Yavuzaslan nicht infrage, sondern ist fest an der Linie eingeplant.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum