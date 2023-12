Wattenscheid Die SG Wattenscheid 09 stellt den dritten Winter-Neuzugang vor: Ein Rückkehrer. Einige Spieler werden 09 dagegen verlassen. So ist der Stand.

Oberliga-Tabellenschlusslicht SG Wattenscheid 09 hat Maurice Haar als dritten Winter-Neuzugang vorgestellt. Der 28-Jährige Verteidiger hatte am Freitag seinen Vertrag beim KFC Uerdingen aufgelöst, wo er sportlich nicht die erhoffte Rolle spielte - nun ist seine Rückkehr zu seinem Jugendverein SG Wattenscheid 09 perfekt. Es ist eine Rückkehr nach mehr als sieben Jahren: Haar ist der dritte Winter-Neuzugang nach den Offensiven Umut Yildiz und Nico Thier, die beide vom TuS Bövinghausen kommen.

Dass Haar schon einmal für 09 spielte, war wie bei Umut Yildiz auch, sicher ein Faktor. Sportvorstand Hartmut Fahnenstich, der ja auch gerade sein Comeback gibt, sagte letztens auf die Frage der WAZ, ob er zielgerichtet mehr Rückkehrer aus der Zeit von Farat Toku holen wolle: „Erfahrungen, die man als besonders gut in Erinnerung hat, können einem bei Entscheidungen ja helfen.“

Wattenscheid 09: Haar spielte von 2014 bis 2016 unter Farat Toku

Maurice Haar (li.) wechselt vom KFC Uerdingen zur SG Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Über Haar sagt er nun: „Ich kann mich noch gut erinnern, als wir ihn als jungen Spieler mit Farat erlebt haben. Damals war er ein frecher Junge. Das ist er auch immer noch, aber nun eben ein Mann geworden. Er ist ein überdurchschnittlicher Abwehrspieler für die Oberliga. Wir erhoffen uns von ihm die Organisation der Defensive.“ Die SGW hat in den bisherigen 15 Oberliga-Spielen im Schnitt 2,5 Gegentore pro Spiel kassiert.

„Ich bin dem Verein immer verbunden geblieben, da ich in den vier Jahren in denen ich da war, immer stolz war bei 09 zu sein“, so Haar, der von 2014 bis 2016 zum Kader von Farat Toku und Hartmut Fahnenstich gehörte, mit der SGW den Westfalenpokal gewann, aber über eine Ergänzungsrolle nicht hinauskam. Er kommt zurück als gestandener Oberliga-Spieler, war Kapitän bei Westfalia Herne und dem TuS Bövinghausen. Schon im Sommer hätte er nach Wattenscheid kommen können, entschied sich aber für den KFC Uerdingen, wo er aber nicht glücklich wurde.

Mit Umut Yildiz, Nico Thier und Maurice Haar hat die SGW nun Abwehr, Mittelfeld und Angriff verstärkt - auf jeden Fall kommen soll noch ein Zugang im Tor, da unter anderem Lars Holm und Ahmed Kulalic vor dem Abschied stehen. Blerton Muharremi, Yutaro Ichimura und Oluremi Martins Williams können den Verein dazu verlassen, zuerst berichtete der „Reviersport“ darüber.

SG Wattenscheid: News und Hintergründe zum Traditionsclub aus der Lohrheide

Vertrag mit Dennis Lerche aufgelöst

Ein anderer Abgang ist seit wenigen Tagen perfekt: Nach WAZ-Informationen hat der Oberligist den Vertrag mit Dennis Lerche aufgelöst. Der bullige Mittelstürmer war Publikumsliebling und Top-Torjäger der vergangenen zwei Jahre, war aber im Oktober aus dem Kader geflogen - eine Begnadigung war wie berichtet kein Thema. Lerche kann sich einen neuen Verein suchen.

Die Hoffnungen der Fans müssen nun auf anderen ruhen. Mit Yildiz ist ein Fan-Liebling wieder da, auch Maurice Haar hat das Zeug dazu, glaubt Fahnenstich: „Er ist jemand der vorne weggeht, der organisieren kann und ein absolutes Mentalitätsmonster ist. Bei ihm steht der Teamgedanke ganz oben. Nun hat er viel Erfahrung gesammelt, war Kapitän in Oberliga-Teams und hat dort gezeigt, wie er eine Truppe führen kann. Wir sind froh und stolz, dass dieser Transfer geklappt hat.“

News und Hintergründe zum Fußball in Bochum & Wattenscheid

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

WAZ-Pokal 2023 - alle Infos und Artikel

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum