Wattenscheid 09: Testspiele stehen – RWE-Talent kommt nicht, neuer Klub für Phil Britscho

Bochum. Los geht es mit zwei Spielen in Wattenscheid – ein Heimspiel gibt es aber erst im August. Vorher will die SGW aber noch etwas an ihrem Kader tun.

Gute Nachrichten für die SG Wattenscheid 09: Die Frage nach der Trainingsgelegenheit in der Vorbereitung scheint geklärt. Auf den Sportplatz Espenloh am Stadion können die Oberliga-Fußballer zwar aktuell nicht, dürfen dafür aber laut SGW-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo im Stadion trainieren. Einige Einheiten werden dazu bei Germania Bochum-West auf dem Sportplatz an der Pestalozzistraße stattfinden.

Die ungeklärte Platzfrage war einer der Gründe, die die SGW für ihren Verzicht auf eine Regionalliga-Chance angeführt hatte. Inzwischen hat der 1. FC Düren die Regionalliga-Zulassung bekommen, Wattenscheids Chance hätte sich damit sowieso erledigt gehabt. Die SGW spielt Oberliga – und startet die Testspielphase davor mit zwei Partien in Wattenscheid: Am Freitagabend, 7. Juli, ist die SGW zu Gast beim VfB Günnigfeld, am Sonntag bei der DJK Wattenscheid. Beide Gegner spielen in der Bezirksliga.

SG Wattenscheid 09 testet ETB Schwarz-Weiß und Schonnebeck

Das Programm wird dann anspruchsvoller, zunächst testet das Team von Trainer Christian Britscho die Essener Oberligisten ETB Schwarz-Weiß (Do., 13. Juli) und Spvg Schonnebeck (So., 16. Juli). Am Mittwoch, 19. Juli, geht es im Rahmen eines Blitzturniers beim FC Kray erneut gegen Schonnebeck und eben Landesligist Kray.

Nico Haiduk vom ETB Schwarz-Weiß Essen im Zweikampf mit Mamadou Cellou Diallo Diallo der SSVg Velbert. Der Verteidiger wird nicht zur SGW wechseln. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es folgen Spiele bei den Niederrhein-Oberligisten VfB Homberg (So., 23. Juli), TSV Meerbusch (So., 30. Juli) und Mülheimer FC (Fr., 4. August), bevor die Generalprobe auf eigenem Platz stattfinden wird: Am Sonntag, 6. August, kommt Ratingen 04/19, ebenfalls Oberliga Niederrhein, nach Wattenscheid.

Laut Vorstand Pozo soll dieses Spiel auf dem dann neu gelegten Kunstrasen an der Berliner Straße stattfinden, wo normalerweise der Nachwuchs der SG Wattenscheid ihre Heimspiele austrägt. Noch frei ist noch ein Test-Termin am 26. Juli. (Hier geht es zur Testspielübersicht der SGW.)

Haiduk-Verpflichtung kein Thema mehr

Bis dahin soll sich noch etwas am Kader tun – vor allem ein Linksverteidiger wird gesucht. Phil Britscho, der dort in den vergangenen Jahren fast immer spielte, hat die SGW ja verlassen. Er wird in der kommenden Saison gegen Wattenscheid spielen, wechselt wie schon Umut Yildiz zum Ligakonkurrenten TuS Bövinghausen.

Wie der „Reviersport“ berichtete, hat die SGW sich bei der Suche nach einem Nachfolger hinten links auch mit Nico Haiduk beschäftigt. Das stimmt, ist aber inzwischen kein Thema mehr, die Verantwortlichen haben davon Abstand genommen und wollen einen anderen Abwehrspieler verpflichten. Der 19-jährige Haiduk wurde unter anderem beim VfL Bochum ausgebildet und steht bei Drittligist Rot-Weiss Essen unter Vertrag, hat dort aber keine Perspektive. Zuletzt war er an Schwarz-Weiß Essen ausgeliehen. Haiduk hofft dem Vernehmen nach auf eine neue Aufgabe oberhalb der Oberliga.

Wattenscheid-Trainer Christian Britscho bereitet seine Mannschaft auf die Saison in der Oberliga vor. Ihm fehlt aber noch ein Linksverteidiger. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Hinten links ist die letzte freie Position im Wattenscheider Kader, in den kommenden Tagen soll es hier Vollzug geben. Danach könnten allerdings noch Perspektivspieler dazukommen. Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Christian Britscho einige Einheiten, in denen sich Probespieler zeigen können. Am 5. Juli ist dann der offizielle Vorbereitungsauftakt, zwei Tage später geht es mit dem ersten Test in Günnigfeld los.

