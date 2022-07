Wattenscheid 09: 300 Gäste-Tickets für Auftakt bei Preußen Münster

Wattenscheid. Es wird ernst: Zwei Testspiele noch für die SG Wattenscheid 09. Die Ansetzungen für die ersten Spieltage stehen fest. Dreimal spielt 09 sonntags.

Test Nummer vier für die SG Wattenscheid 09 der laufenden Vorbereitung. Zehn Tage vor dem Saisonstart bei Preußen Münster (23. Juli) empfängt der Regionalliga-Aufsteiger am Mittwochabend um 19 Uhr den VfB Homberg auf dem Sportplatz Espenloh.

Der VfB ist in der vergangenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen, gilt aber nicht als erster Kandidat auf den Wiederaufstieg – der neue Trainer Stefan Janßen plant eher einen Neuaufbau. Favorit der Oberliga ist eher die SSVg Velbert, bei der die SG 09 am kommenden Sonntag (15 Uhr) zur Generalprobe zu Gast ist.

Für 09-Trainer Christian Britscho geht es in diesen beiden Partien darum, die beste Formation für den Auftakt zu finden. „Es geht darum, dem ein oder anderen mehr Einsatzzeiten zu geben, um beim Saisonstart annähernd bei 100 Prozent sein zu können“, sagte Britscho zuletzt. Erstmals seit dem Aufstieg könnte Innenverteidiger Timm Esser zum Einsatz kommen.

SG Wattenscheid 09: 300 Gäste-Karten für den Auftakt bei Preußen Münster

Am Rande des Testspiels beginnt der Club auch mit dem Vorverkauf der Gästetickets für den Regionalliga-Saisonauftakt am 23. Juli bei Preußen Münster, das gab die SG 09 am Mittwochnachmittag bekannt. 300 Karten stehen für Wattenscheider Fans zur Verfügung, so der Verein. Diese kosten 11 Euro (ermäßigt neun Euro). Sollten Karten übrig sein, werden diese mit einem Aufschlag von drei Euro an der Tageskasse verkauft.

Der Vorverkauf läuft weiter in den kommenden Tagen, Tickets sind zu folgenden Zeiten auf der Geschäftsstelle am Stadion erhältlich: Freitag, 15. Juli (10 bis 18 Uhr), Montag (13 bis 17 Uhr), Mittwoch (14 bis 18 Uhr) und Freitag, 22. Juli (14 bis 18 Uhr).

SG Wattenscheid 09: Spielplan und Ansetzungen

Der Verband hat nun die ersten neun Spieltage genau terminiert: 09 tritt sechsmal samstags und dreimal sonntags an (immer 14 Uhr) – unter anderem im ersten Heimspiel gegen Wuppertal am 31. Juli.