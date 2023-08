Wattenscheid 09: Start von großer Bedeutung – zwei Ausfälle

Das Team der SG Wattenscheid 09 vor dem Start in die Saison. Obere Reihe (v.l.): Mike Lewicki, Frederik Wiebel, Blerton Muharremi, Jeffrey Malcherek, Oluremi Martins Williams, Serhat Kacmaz, Dennis Lerche, Fabrizio Fili, Jamal El Mansoury, Marvin Schurig. Mittlere Reihe: Marco Cirillo, Alexandros Dimopoulus, Fynn Broos, Quentin Weiß, Jörg Kessler, Christian Britscho, Ralf Brand, Andree Terstegge, Christoph Schröer, Karoj Sindi, Gianluca Cirillo, Abid Yanik. Untere Reihe: Yutaro Ichimura, Eduard Renke, Arda Nebi, Tarek Ould Seltana, Daniel Dudek, Lars Holm, Ahmed Kulalic, Tom Sindermann, Mitchell Ozias Newton, Nico Lucas, Tim Kaminski.

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 startet im eigenen Stadion gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. Was die Wattenscheider sagen – und auf wen sie setzen können.

Eingespielt und in der Entwicklung kontinuierlich. So beschreibt Christian Britscho den Auftaktgegner der SG Wattenscheid 09 am Sonntag (15 Uhr). Die SG Finnentrop/Bamenohl, Neunter der Vorsaison, könne eine der Überraschungen werden, prognostiziert der Trainer des Regionalliga-Absteigers. „Das wird ein hartes Stück Arbeit zum Auftakt“, vermutet der 53-Jährige.

Die Gäste aus dem Kreis Olpe ist seit nunmehr drei Jahren Oberligist, spielt bereits seit längerer Zeit in der selben Konstellation. Einen Umbruch wie etwa den bei der SGW hat es dort nicht gegeben. Trotzdem kein Grund für eine vorzeitige Kapitulation: „Ich glaube, dass wir grundsätzlich gut vorbereitet sind“, sagte Nico Lucas dem RevierSport unter der Woche.

SG Wattenscheid 09: Unterstützung der Fans ist entscheidend

Nico Lucas (re.) erzielte das entscheidende Tor für die SG Wattenscheid 09 im Westfalenpokalspiel gegen YEG Hassel. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Personell sieht es bei den Nullneunern mit zwei Ausnahmen gut aus, alle sind laut Britscho gut durch die Vorbereitung gekommen. Tom Sindermann hat in der Vorbereitung allerdings nicht einmal mit dem Ball trainiert, er ist keine Option für einen Einsatz. Henry Kree fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses ohnehin längere Zeit aus.

Sportvorstand Christian Pozo hat ein „gutes Gefühl“ vor dem Start und betont, wie wichtig ein erfolgreicher Auftakt ist: „Geld schießt zwar auch Tore, aber das ist nicht alles. Wir wollen wieder Euphorie entfachen. Wenn wir die Fans mitnehmen, dann haben wir im besten Fall 34 Heimspiele, das kann viel Wert sein.“

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum