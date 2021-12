Wattenscheid/Siegen. Die Partie der SG Wattenscheid bei den Sportfreunden Siegen fällt aus. Für das Corona-bedingt verlegte Spiel in Sprockhövel gibt es einen Termin.

Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 hat an diesem Wochenende spielfrei. Der Rasen im Leimbachstadion bei den SF Siegen ist nicht bespielbar. Das ist das Ergebnis einer Platzbegehung am Freitagvormittag. Überraschend kommt die kurzfristige Absage nicht: In den vergangenen Tagen hatte es im Siegerland bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kräftig geregnet und geschneit.

Indes hat der Verband das Nachholspiel des ehemaligen Bundesligisten gegen die TSG Sprockhövel neu terminiert. Am Donnerstag, 16. Dezember (19.30 Uhr), ist die SGW in Sprockhövel zu Gast. Die Partie war wegen Corona-Fällen bei der TSG verlegt worden.

Zuletzt gewann Wattenscheid sein Heimspiel gegen die Hammer Spvg. mit 4:0. Es folgen jetzt noch die Spiele gegen die SpVgg Vreden (Fr., 10. Dezember, Lohrheidestadion) und Sprockhövel bis zur Winterpause. Erstes Oberliga-Spiel des neuen Jahres ist die Partie beim FC Gütersloh, die für den 6. Februar geplant ist.

SG Wattenscheid 09: Mehr Artikel zum Lohrheide-Klub:

Die weiteren Partien des Oberliga-Spieltags am Sonntag:

SpVgg Vreden - Schermbeck (14.00 Uhr)

Hammer Spvg - Eintracht Rheine (14.30 Uhr)

RSV Meinerzhagen - Holzwickeder SC (14.30 Uhr)

Preußen Münster II - SG Finnentrop/Bamenohl (14.30 Uhr)

TuS Erndtebrück - Kaan-Marienborn (14.30 Uhr)

TuS Haltern - Victoria Clarholz (14.30 Uhr)

FC Gütersloh - TuS Ennepetal (14.30 Uhr)

Westfalia Herne - Westfalia Rhynern (15.15 Uhr)

SC Paderborn U21 - ASC Dortmund (16.00 Uhr)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum