Wattenscheid 09: Sieg gegen Homberg – Meppen-Talent kommt

Wattenscheid. SG Wattenscheid 09 besiegt im Test auch den VfB Homberg. Im Sturm und im Tor spielen Probespieler. Bei den Zugängen wird das Bild klarer.

Erfolgreicher Abend für die SG Wattenscheid 09: Im vierten Test der Vorbereitung fuhr der Regionalliga-Aufsteiger einen 3:1 (2:0)-Sieg gegen Oberligist VfB Homberg ein. Dazu hat der Verein Moritz Hinnenkamp verpflichtet. Der 20-jährige Verteidiger gab im vergangenen Jahr sein Drittliga-Debüt für den SV Meppen, schaffte aber nicht den Durchbruch, will nun mehr spielen. Auch bei Wattenscheid hat er aber starke Konkurrenz vor sich. Der Verein bestätigte den Transfer am Mittwochabend.

Gegen Homberg begannen wieder Jeffrey Malcherek und Marvin Schurig in der Abwehr-Zentrale, in Hälfte zwei gab aber auch Timm Esser sein Debüt in dieser Vorbereitung, der im vergangenen Jahr die Konstante der zentralen Defensive war. Diese drei dürften in Richtung Auftakt in Münster die Startplätze unter sich ausmachen, falls Esser fit genug ist.

Wattenscheid 09: Casalino trifft nach wenigen Minuten

Trainer Christian Britscho schickte eine Elf aufs Feld, die, abgesehen vpm japanischen Gast-Torwart Seiya Ihara, so auch am ersten Spieltag auflaufen könnte: Mit Tim Kaminski und Phil Britscho auf den Außenverteidiger-Positionen, Nico Lucas, Tom Sindermann und Edi Renke davor. Im Angriff starteten Emre Yesilova, Umut Yildiz und Felix Casalino, der für einen perfekten Start sorgte.

Felix Casalino traf nach wenigen Minuten zur Führung für die SG Wattenscheid 09 gegen den VfB Homberg. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Es lief die zweite Spielminute, als er einen Stockfehler im Homberger Spielaufbau ausnutzte – er erlief den Ball und erkannte, dass der Torwart zu weit draußen stand, zirkelte den Ball mit links ins Tor. Ein gekonnt angenommenes Geschenk des Gegners - er feierte am Mittwoch seinen 24. Geburtstag. Nach zehn Minuten erhöhte Tom Sindermann nach Ablage von Emre Yesilova mit dem Außenrist auf 2:0.

Dass die SG 09 mit nur einem Neuzugang besonders im Mittelfeld eine deutlich eingespieltere Mannschaft als zuletzt auf dem Platz hatte, war vor allem im Defensivverhalten zu erkennen. Nach vorne dagegen ging nach dem guten Start bis zur Pause nicht mehr besonders viel.

Mike Lewicki gibt sein Comeback in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel tauschte Britscho komplett durch. Im Tor durfte sich nun Hadi Mortada zeigen, der zuletzt in der libanesischen Premiere League gespielt hat. In der Viererkette liefen neben Timm Esser Hinnenkamp und Kim Sané auf – beide mit beflockten Trikots, beide waren im Spielbericht aber noch als Gastspieler vermerkt. Sané trägt die Nummer 23, Hinnenkamp die 28. Hinnenkamp hatte bereits gegen Bövinghausen mitgespielt und ein Lob von Co-Trainer Timo Janczak bekommen.

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo hatte im WAZ-Interview bereits Neuzugänge angekündigt, „die uns weiterhelfen“. Ein weiterer Probespieler bekam 45 Minuten im Sturmzentrum: Kaniwar Uzun, ehemals auch bei Westfalia Herne und zuletzt beim VfB Lübeck am Ball.

Die erste Szene in Durchgang zwei hatten die Gäste, die zum Anschlusstreffer konterten. Lerche mit einem Distanzschuss und Uzun nach einer Ecke hatten die besten Chancen aufs dritte Tor. Bemerkenswert war ein weiterer Wechsel in der Schlussphase: Unter dem Applaus von Trainerteam und Teamkollegen wurde für eine Viertelstunde Mike Lewicki eingewechselt, der nach einem Kreuzbandriss fast die komplette vergangene Saison verpasst hatte. Kim Sané sorgte kurz vor Schluss mit seinem dritten Tor in dieser Vorbereitung für den 3:1-Endstand.

Tore: 1:0 Casalino (2.), 2:0 Sindermann (10.), 2:1 Samuel (53.), 3:1 Sané (90.).

Wattenscheid (1. Hz): Ihara – P. Britscho, Schurig, Malcherek, Kaminski – Lucas, Sindermann, Renk – Yesilova, Casalino, Yildiz.

Wattenscheid (2. Hz.): Mortada – Yanik (75. Lewicki), Esser (75. Licina), Hinnenkamp, Sané – Lerche, Jakubowski, Küper – Cissé, Uzun, Bosnjak.

Zum Abschluss der Vorbereitung trifft die SG 09 am Sonntag auf die SSVg Velbert, es wird für 09 das erste Auswärtsspiel dieser Vorbereitung. Gespielt wird allerdings nicht im Velberter Stadion, sondern auf dem benachbarten Rasenplatz im Emka-Sportzentrum.

