Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 hat den ersten Testspielsieg der Vorbereitung geholt – 5:1 gegen SC St. Tönis. Wieder waren mehrere Probespieler dabei.

Die SG Wattenscheid 09 hat den ersten Testspielsieg der Vorbereitung eingefahren: Mit 5:1 (0:0) bezwang der Regionalliga-Aufsteiger den von Alexander Thamm gecoachten Oberligisten SC St. Tönis. Mann des Tages war Gastspieler Kim Sané, der zur Pause eingewechselt wurde.

Anders als bei seinem Comeback am Mittwoch gegen den TuS Bövinghausen am Mittwoch spielte Sané nicht außen in der Viererkette, sondern im Mittelfeldzentrum und setzte von dort die Akzente: Kurz nach der Pause setzte er sich im Halbfeld stark durch, traf mit einem tollen Distanzschuss die Unterkante der Latte – Tor, 1:0.

„Unterschreiben!“, rief nicht nur einer der rund 150 Wattenscheider Fans, die auf dem Nebenplatz des Lohrheidestadions zuschauten. Nur drei Minuten später erhöhte Sané eiskalt von der Strafraumkante und vergab noch zwei, drei gute Möglichkeiten auf den Dreierpack. Stattdessen erhöhten in der Schlussphase Niko Bosnjak (nach tollem Zuspiel von Dennis Lerche), der A-Jugendliche Abid Yanik und Felix Casalino zum 5:1-Endstand, nachdem die Gäste zwischenzeitlich verkürzt hatten.

SG Wattenscheid 09 prüft zwei junge Spieler im Mittelfeldzentrum

Der 27-jährige Sané, der nach seinem letzten Engagement für die SG 09 2016/17 seine Karriere eigentlich beendete hatte, läuft noch als Gastspieler auf. Er trainiert allerdings bereits seit einigen Wochen mit beim Lohrheideclub und hat am Sonntag deutlich unter Beweis gestellt, dass er eine Verstärkung wäre - Unterschrift wahrscheinlich. In den kommenden Tagen will Wattenscheid seinen Kader für die Regionalliga vervollständigen.

Neben Sané prüfte die SG 09 mehrere weitere Spieler: Finn Modler (21, zuletzt Germania Halberstadt) und Ibrahim Das (21, zuletzt Rot Weiss Ahlen) konnten die ersten 45 Minuten nicht dazu nutzen, Werbung für sich zu machen.

Dominick Wasilewski vom VfL Bochum trifft nur das Außennetz

Dominick Wasilewski im Trikot des VfL Bochum – er bewirbt sich bei der SG Wattenscheid 09. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Eine interessante Personalie wäre – zumindest nach dem Eindruck vom Sonntag – Dominick Wasilewski, der in den vergangenen Jahren die Nachwuchszentren von Schalke 04, Borussia Dortmund und zuletzt dem VfL Bochum besuchte. Nach der U19 schaffte der Mittelstürmer beim VfL nicht den Sprung in den Profikader, ist auf Vereinssuche – er durfte gegen St. Tönis eine Stunde spielen und zeigte ein ordentliches Spiel, machte für seine 19 Jahre einen körperlich weiten Eindruck. Pech hatte er, als sein Abschluss nach drei Minuten ans Außennetz ging.

Wattenscheid 09 ist noch auf der Suche nach mehreren Verstärkungen, neben einem weiteren Mittelstürmer neben Lerche und Casalino soll vor allem noch ein dritter Torwart kommen. Außerdem würde noch Verstärkung im Zentrum gut tun, vor allem, falls Berkant Canbulut geht.

Generalprobe findet nicht in Wattenscheid, sondern Velbert statt

Wattenscheid bestreitet vor dem Start in der Regionalliga bei Preußen Münster noch zwei Tests: Am Mittwochabend wieder auf dem Sportplatz Espenloh gegen den VfB Homberg, am Sonntag steht dann die Generalprobe bei der SSVg Velbert an – gespielt wird allerdings nicht wie geplant zu Hause, sondern in Velbert.

Tore: 1:0 Sané (47.), 2:0 Sané (50.), 2:1 (65), 3:1 Bosnjak (72.), 4:1 Yanik (83.), 5:1 Casalino (89.).

Wattenscheid: Staudt – Britscho (60. Bosnjak), Malcherek (60. Köse), Schurig (60. Licina), Renke (60. Yanik) – Lucas (60. Lerche), Modler (46. Kaminski), Das (46. Sané) – Yesilova (46. Cissé), Wasilewski (60. Casalino), Yildiz (46. Jessey).

