Wattenscheid 09 - Preußen Münster: Alle neun Tore im Video

Wattenscheid. Ein Platzverweis, drei Elfmeter, neun Tore: Die Highlights des irren 5:4-Auswärtssieg von Preußen Münster bei der SG Wattenscheid 09.

Es waren unglaubliche Szenen, die sich im Wattenscheider Lohrheidestadion abspielten. 1:4 hatte die SG Wattenscheid 09 gegen den SC Preußen Münster schon zur Pause zurückgelegen, in Unterzahl gelang die Aufholjagd mit dem 4:4 durch Tim Brdaric in der 93. Minute. Simon Scherder aber erzielte in der 96. Minute das 5:4 für die Gäste und brachte den Münster-Block komplett zum Ausrasten, Fans stürmten den Platz, feierten den Torschützen.

Dass der Tabellenführer den Abstiegskandidaten besiegen würde, war er erwartet worden – das Spiel aber übertraf alle Erwartungen, es war das eins der größte Spiele des Jahres. „Ich hab lange nicht mehr so ein geiles Spiel gesehen“, meinte SGW-Trainer Christian Britscho. Gerade im Kontrast zur Weltmeisterschaft in Katar stand dieses Spiel für alles, was den Fußball liebenswert macht: Ein Platzverweis, drei Elfmeter, neun Tore, große Emotionen. Auch zahlreiche überregionale Medien wurden aufmerksam, berichteten über den Ausgang des Viertliga-Krachers.

Preußen Münster gewinnt in Wattenscheid 5:4 – die Video-Highlights

In Kooperation mit Sporttotal zeigen wir hier die komplette Zusammenfassung des Spiels mit allen Höhepunkten:

Tim Brdaric von der SG Wattenscheid 09 freut sich über das zwischenzeitliche 4:4 gegen den SC Preußen Münster. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Für die SG Wattenscheid 09 geht es in der kommenden Woche mit einem Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV weiter, der souveräne Tabellenführer Preußen Münster trifft als nächstes auf den SC Wiedenbrück.

