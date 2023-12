Wattenscheid 09 plant Transfers - kommt Umut Yildiz zurück?

Wattenscheid Die SG Wattenscheid 09 will sich im Winter verstärken - in Bövinghausen werden viele gute Spieler frei. So ist der Stand der Dinge.

Momentan sei es nicht so gemütlich in Wattenscheid, berichtet SG-09-Sportvorstand Hartmut Fahnenstich. Ein Trainingsplatz steht dem Oberligisten und seinen Jugendmannschaften zur Verfügung, das Stadion ist eine Baustelle. Im nächsten Schritt sollen Kabine und Trainerbüro abgerissen werden. Das alles sind Themen, mit denen sich Fahnenstich und seine Vorstandskollegen derzeit am Rande herumschlagen müssen, dabei gäbe es mit Blick auf die bereits am 3. Januar beginnende Vorbereitung auf die Anfang Februar startende Rückrunde hinreichend Themen. Und in dieser Woche ist ein neues hinzugekommen.

Liga-Rivale TuS Bövinghausen wird sich in der Winterpause von 14 Spielern trennen. Für den ambitionierten Klub war dessen Saisonziel - der Regionalliga-Aufstieg - unerreichbar geworden. Der teure Kader sollte die Vereinskasse nicht länger belasten. Bövinghausen will nun einen neuen Kader zusammenstellen, der die Saison zu Ende spielen soll. Wie und ob das gelingt, und inwiefern das den Abstiegskampf (und damit die SG Wattenscheid) betrifft, ist offen. Unter den 14 Mann, die gehen dürfen, sind in jedem Fall auch zwei Ex-Wattenscheider, und einer davon kommt sogar als möglicher Rückkehrer infrage.

Wattenscheid 09: Viele Anrufe bei Fahnenstich - auch aus Bövinghausen

Auch der Ex-Wattenscheider Phil Britscho, hier im Test gegen die DJK TuS Hordel Anfang 2023, wird Bövinghausen nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Nach Informationen dieser Redaktion wollen Umut Yildiz und die Wattenscheider Verantwortlichen zumindest über eine Rückkehr sprechen - konkreter ist es nicht. Dass sich der finanziell eher zurückhaltende Oberliga-Letzte und der Offensivspieler mit Blick aufs Gehalt einigen werden, darf zumindest angezweifelt werden, auch wenn Yildiz an der SGW hängt.

Für Verteidiger Phil Britscho wiederum ist eine Rückkehr aufgrund der Ereignisse in der vergangenen Saison höchst unwahrscheinlich. Der Sohn von Ex-Trainer Christian Britscho war bei Heim- und Auswärtsspielen des Regionalliga-Absteigers und auch beim Wattenscheider Auswärtsspiel in Bövinghausen vor drei Monaten massiv von 09-Fans beschimpft worden.

Auf den Ausverkauf beim Tabellenzehnten angesprochen, gibt sich SGW-Sportvorstand Fahnenstich zurückhaltend. „Es gibt sicher auch Spieler, die wechselwillig sind, aber nicht in Bövinghausen spielen. Aber ja, wir beschäftigen und mit dem einen oder anderen.“ Konkrete Personalien, darunter auch Yildiz, wollte er nicht kommentieren. Unter den „locker 55 Anrufen in den vergangenen Tagen“ seien jedoch auch TuS-Akteure gewesen, so der Funktionär. Aber: „Wir konzentrieren uns jetzt nicht darauf, Bövinghausen leerzukaufen.“

Erste Neuverpflichtungen möglicherweise schon vor Weihnachten

Gespräche mit einigen Spielern seien bereits weiter fortgeschritten, womöglich werden erste Neuverpflichtungen bereits vor Weihnachten bekanntgegeben. Alles scheint derzeit noch offen zu sein: „Es kann sein, dass wir vier Leute präsentieren, vielleicht ist es aber auch keiner“, betont Fahnenstich.

Der Kader sei quantitativ schließlich noch gut bestückt, zu viele Spieler sollen es nicht sein, mit denen das Team in die Rückrunde startet. Fahnenstich: „Ich werde aber niemanden vom Hof jagen.“

