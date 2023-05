Wattenscheid 09: Neuzugänge von SF Siegen und aus Hamburg

Wattenscheid. SG Wattenscheid 09 stellt zwei Neuzugänge vor – den sehr erfahrenen Arda Nebi und einen unerfahrenen Mann, der zuletzt für den HSV III auflief.

Ungeachtet der nach wie vor ungeklärten Frage, in welcher Liga es weitergeht, treibt die SG Wattenscheid 09 die Planungen für die kommende Saison voran. Zwei weitere Neuzugänge hat die SGW vorgestellt, damit nun 16 Spieler unter Vertrag.

Einer der beiden Neuen ist sehr erfahren im westfälischen Amateurfußball, der andere ein komplett unbeschriebenes Blatt: Der 21-jährige Mitchell Ozias Newton hat zwar den Hamburger SV als letzten Klub in seiner Vita stehen, spielte dort allerdings für die dritte Mannschaft in der Oberliga und kam vergangene Saison nur zu zwei Einsätzen. Als „klassischer Zentrumsspieler mit typisch amerikanischer Athletik“ charakterisiert Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo den Zugang, der vor allem in der Regionalliga allerdings eher eine untergeordnete Rolle im Kader von Trainer Christian Britscho spielen dürfte.

Wattenscheid 09: Nebi kommt mit Erfahrung und Torgefahr

Anders sieht es bei Arda Nebi aus: Der 32-jährige Flügelstürmer lief in der Vergangenheit für RW Ahlen, TuS Haltern, Alemannia Aachen, Spvgg. Erkenschwick und zuletzt zwei Jahre lang für die SF Siegen auf. Mehr als 100 Spiele in der Regionalliga und fast 200 in der Oberliga hat er bestritten. In der laufenden Saison traf er neunmal für Siegen in 32 Einsätzen.

Pozo sagt über Nebi: „Mit Arda kommt ein sehr erfahrener Spieler zu uns, der in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er jeder Mannschaft helfen kann. Wir freuen uns sehr auf ihn.“

Nebi wird in der Pressemitteilung des Vereins zitiert, er freue sich sehr auf den „voller Energie geladenen Traditionsverein“ Wattenscheid. „Ich bin selbst im Ruhrpott aufgewachsen und wohne bis heute im Pott, daher weiß ich um die Strahlkraft des Vereins für die Umgebung. Die Verantwortlichen haben mir einen sportlichen Weg aufgezeigt, mit dem ich mich komplett identifizieren kann.“

Der Kader (Stand 23. Mai):

Neuzugänge: Serhat Kacmaz (FC Remscheid), Gianluca Cirillo (FC Kray), Daniel Dudek (war ausgeliehen an Westf. Herne), Ahmed Kulalic, Alexandros Dimopoulos (beide eigene U19), Mitchell Ozias Newton (Hamburger SV III), Ardar Nebi (SF Siegen)

Mike Lewicki, Abid Yanik, Frederik Wiebel, Felix Casalino, Nico Lucas, Tim Kaminski, Eduard Renke, Jeffrey Malcherek, Marco Cirillo Abgänge: Steve Tunga, Timm Esser, Omar Jessey, Seiya Ihara, Simon Roscher, Timur Kesim, Norman Jakubowski.

