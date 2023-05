Wattenscheid 09: Nächster Stammspieler sagt zu, zwölf Spieler nun fix

Wattenscheid. Ein weiterer Aufstiegsheld von 2022 sagt bei der SG Wattenscheid 09 zu – unabhängig von der Liga. Ein Überblick über den Stand der Kaderplanung.

Die Frage, ob die SG Wattenscheid 09 trotz des sportlichen Abstiegs ein weiteres Jahr in der Regionalliga spielen darf, steht über allem – und beeinträchtigt auch die Kaderplanung. Das Budget der Wattenscheider ist zwar gleich klein; für die betroffenen Spieler macht es aber einen Unterschied: Torwart Kilian Neufeld etwa wäre nur für die Regionalliga ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Ähnlich sieht es bei potenziellen Neuzugängen aus.

Umso wertvoller ist für die Verantwortlichen um Vorstand Christian Pozo y Tamayo und Christian Britscho jede Entscheidung unabhängig der Liga. So wie die von Jeffrey Malcherek, der nun zugesagt hat, auch kommende Saison für Wattenscheid 09 aufzulaufen.

SG Wattenscheid 09: Malcherek hatte großen Anteil am Aufstieg

Der 26-jährige Innenverteidiger ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Wattenscheider Transferstrategie aufgehen kann: Malcherek spielte bis 2021 in der Regionalliga für den VfB Homberg, verletzte sich dann schwer am Kreuzband. Wattenscheid gab dem vereinslosen Malcherek Anfang 2022 in der Oberliga eine Chance – und der wurde direkt eine unverzichtbare Stütze auf dem Weg zum Aufstieg einige Monate später. In der vergangenen Regionalliga-Spielzeit verpasste er unter anderem wegen Verletzungen viele Spiele. Trainer Britscho setzte aber fast immer in der Startelf auf ihn, wenn er fit war (16 Einsätze, 13 von Beginn).

Wattenscheids Jeffrey Malcherek (re.) und Tim Brdaric im Duell mit Schalkes Sidi Sané. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Zuletzt überzeugte er dazu auch im Fernsehen – Malcherek hatte einen Gastauftritt in einer Folge der Pro-Sieben-Show „Germany’s Next Topmodel“, in der er seine Freundin Anna-Maria in Los Angeles besuchte.

SG Wattenscheid 09: So ist der Stand der Kaderplanung

Damit hat die SG Wattenscheid nun zwölf Spieler für die kommende Saison unter Vertrag und immer mehr zeichnet sich ab, dass es der Sportlichen Leitung gelingt, wie erhofft einen Kern zusammenzuhalten:

Einziger externer Neuzugang ist bislang Serhat Kacmaz (FC Remscheid).

Aus der U19 rücken Offensivmann Alexandros Dimopoulos und Torwart Ahmed Kulalic auf.

Mit Daniel Dudek kehrt ein weiteres Torwarttalent nach Ausleihe aus Herne zurück.

Unter Vertrag stehen: Mike Lewicki, Abid Yanik, Frederik Wiebel, Felix Casalino, Nico Lucas, Tim Kaminski, Eduard Renke, Jeffrey Malcherek

Priorität hat die Verlängerung von Tom Sindermann, auch die Angreifer Dennis Lerche, Marco Cirillo und Kim Sané würde die SGW gern halten. Weitere Entscheidungen sollen in den kommenden Tagen fallen – und spätestens, wenn über die Liga Klarheit herrscht, muss die SGW auch Neuzugänge präsentieren.

Bericht: Steve Tunga wechselt nach Wuppertal

Wenn Wattenscheid weiter in der Regionalliga spielt, wird es wohl auch ein Wiedersehen mit Steve Tunga geben: Der Mittelfeldspieler, den die SGW in dieser Woche verabschiedet hatte, wird nach Informationen des "RevierSport" zum Wuppertaler SV wechseln.

