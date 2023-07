Wattenscheid 09 mit 16 Neuen – Auftaktspiel in Erkenschwick?

Wattenscheid. Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 lädt seine Fans zum Trainingsauftakt mit Wurst und Getränken ein. Der Spielplan soll bald erscheinen.

Bald acht Wochen her ist das letzte Ligaspiel der SG Wattenscheid 09, mit dem 3:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorfs U23 verabschiedete sich die SGW aus der Regionalliga. Ruhig war die Zeit seitdem nicht, ist es ja fast nie rund um die SGW – aber jetzt wird endlich wieder Fußball gespielt. Am Mittwochabend lädt der Fußball-Oberligist zum Trainingsauftakt ein, bei Getränken und Wurst. Das Auftakttraining findet aufgrund der (geplanten) Bauarbeiten im Lohrheidestadion und an der Berliner Straße auf dem Sportplatz Pestalozzistraße bei Germania Bochum-West statt.

Dabei werden die Fans einige neue Gesichter kennenlernen. Insgesamt 16 Neue stehen im Kader, mit dem Trainer Christian Britscho mindestens ins obere Drittel der Oberliga will – oder mehr. Der Meister der Oberliga Westfalen qualifiziert sich in dieser Saison direkt für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde.

Zugänge: Serhat Kacmaz (FC Remscheid), Gianluca Cirillo (FC Kray), Daniel Dudek (war ausgeliehen an Westf. Herne), Ahmed Kulalic, Alexandros Dimopoulos (beide eigene U19), Mitchell Ozias Newton (Hamburger SV III), Arda Nebi (SF Siegen), Oluremi Martins Williams (TuRu Düsseldorf), Jamal El Mansoury (1. FC Kaan Marienborn), Yutaro Ichimura (TuS Erndtebrück), Henry Kree (vereinslos), Blerton Muharremi (FSV Duisburg), Lars Holm (Arminia Hannover), Karoj Sindi (vereinslos), Fabrizio Fili (Viktoria Köln U19), Fynn Broos (SV Wanne 11).

Mit dem Oberliga-Spielplan ist in den nächsten Tagen zu rechnen

Der erste Oberliga-Spieltag ist für Sonntag, 13. August, angesetzt, der Spielplan soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Als ehemaliger Bundesligist wäre Wattenscheid 09 sicher ein Kandidat für ein Eröffnungsspiel – falls es das gibt. In der vergangenen Woche lief die Frist für Spielplan-Wünsche ab.

Jamal El Mansoury (hier im Trikot des SC Westfalia Herne) ist einer von 16 Neuen bei Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Für die SpVgg Erkenschwick wäre es ein „Wunschszenario“, die Saison zu Hause gegen Wattenscheid zu eröffnen, heißt es vom Aufsteiger. Staffelleiter Reinhold Spohn verwies auf Anfrage darauf, dass viele Vereine Wünsche abgegeben hätten. Ob es ein Extra-Eröffnungsspiel am Freitag- oder Samstagabend gebe, stehe noch nicht fest – der Verband hatte in den vergangenen Spielzeiten auch aufgrund von Corona teilweise verzichtet.

Für Flutlicht-Spiele in Wattenscheid sieht es nicht gut aus

Haupt-Spieltermin in der Oberliga ist, anders als in der Regionalliga, der Sonntag. Flutlichtspiele dürfte es in Wattenscheid in dieser Saison eher nicht geben. Die Stadt Bochum erklärt auf Anfrage, sie versuche, entsprechende Spieltermine möglich zu machen, verweist aber auch auf die Bauarbeiten im Stadion: „Sollte ein Freitagsspiel zeitliche oder kostenmäßige Auswirkungen auf den Baustellenablauf haben, werden wir dem eher nicht zustimmen.“ Man werde das aber bei konkreten Anfragen „ergebnisoffen prüfen“.

Ihren ersten Test bestreitet die SGW am Freitagabend beim Bezirksligisten VfB Günnigfeld.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum