Westenfelds Kostiantyn Koval (blaues Trikot) gegen Wattenscheids Sam Nasim - am Ende setzten sich die 09er durch und stehen in der Zwischenrunde der Reserveteams bei der Bochumer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft (Sparkassen Masters)

Wattenscheid Die Erste verzichtet auf Bochums Hallenstadtmeisterschaft - dafür präsentiert sich Wattenscheids Zweite in der Halle top. Das Team genießt das.

Die zweite Mannschaft der SG Wattenscheid 09 sorgte bei der Hallen-Stadtmeisterschafts-Vorrunde der Reserve-Teams für Aufsehen: Mit dem C-Ligisten rechneten die wenigsten – am Ende setzt sich das Team von Eller Ramones Keuth gegen sieben andere Mannschaften durch und ist eines von drei Teams, das am siebten Januar im Schulzentrum Gerthe um den Einzug in die Endrunde in der Rundsporthalle kämpfen darf. Während die Oberliga-Mannschaft auf die Hallenturniere verzichtet, will die Zweite weiter für Furore sorgen.

Wattenscheids Muhittin Simsek hatten mit seinen Toren maßgeblich Anteil daran, dass 09 die Vorrunde mit Bravour überstand. Der 29-Jährige ist eigentlich gelernter Innenverteidiger – genau wie sein Bruder und Teamkollege Besir Simsek. Für den Matchplan Wattenscheids bei den Hallenmasters sind die beiden in den Sturm gerückt. „In der Halle spielen wir beide ultra gerne vorne. In dem Fall waren wir die Zielspieler, die die Bälle festmachen. Das war unsere Taktik“, erklärt Simsek, „wenn du dann noch ein bisschen Torgefahr ausstrahlst, ist das mega.“

Hallenstadtmeisterschaft Bochum: Unsere Vorberichterstattung zum Sparkassen Masters

Wattenscheid 09 II bekommt Unterstützung von den Rängen

Auch ein paar Fans der SG Wattenscheid haben den Verein in der Maria-Sibylla-Merian-Halle unterstützt: „Das hat im Finale gegen Günnigfeld II richtig Spaß gemacht. Als wir gemerkt haben, dass wir ihnen Probleme bereiten können, hat uns das Publikum angefeuert. Dann macht es doppelt so viel Spaß und es ist ein Geschenk auf dem Feld stehen zu dürfen.“

Damit gerechnet weiterzukommen hat die Mannschaft aber nicht: „Wir wollten einfach als Mannschaft aufs Feld gehen, Spaß haben und füreinander da sein. Das Ergebnis war sekundär für uns, aber dass wir weitergekommen sind, ist natürlich mega geil“, schwärmt Simsek. Der 29-Jährige hat nie höher als Kreisliga C gespielt. Er selbst weiß aber auch: „Wir haben bewiesen, dass die Hallenmasters ihre eigenen Gesetze schreiben. Egal in welcher Liga man zockt: mit Willen, Kampf und Spaß kannst du in der Halle jeden schlagen.“

SF Westenfeld II (blaues Trikot) gegen SG Wattenscheid 09 II bei der Hallenstadtmeisterschaft der Reserven, Vorrunde West am 17.12.23. Foto: Biene Hagel/FUNKE Foto Services Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Genau die gleichen Tugenden wollen Simsek und sein Team in Gerthe am Sonntag, 7. Januar auf den Hallenboden bringen. Los geht es um 12 Uhr. Simsek: „Wir wollen auch erstmal wieder mit Spaß an die Sache herangehen. Das Ergebnis ist zweitrangig, aber klar ist auch: Wenn du auf dem Platz stehst, dann willst du auch gewinnen. Ich glaube nur, dass uns diesmal keiner unterschätzen wird.“

Die Teilnehmer des Reserve-Turniers im Überblick:

Folgende Mannschaften sind in der Zwischenrunde der Reserve-Teams mit dabei: SG Wattenscheid 09 II, SC Weitmar 45 II, DJK Adler Riemke II, TuS Harpen II, VfB Günnigfeld II, Concordia Wiemelhausen II, SV Phönix Bochum II, SV Langendreer 04 II, FC Neuruhrort II und CFK Bochum II.

