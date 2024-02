Wattenscheid 09: Heimspiel doch abgesagt, harter März wartet

Wattenscheid Die Partie der SG Wattenscheid 09 gegen Vreden kann nicht am Sonntag stattfinden - im nächsten Monat hat der Oberligist einen vollen Kalender.

Doch kein Fußball am Sonntag im Wattenscheider Lohrheidestadion: Nachdem die Platzkommission den Wattenscheider Stadionrasen am Freitagmittag noch unter Vorbehalt für bespielbar befunden hatte, folgte am Samstag die nicht überraschende Absage für das Oberliga-Spiel gegen die SpVgg Vreden. Es ist bereits das vierte Mal in dieser Saison, dass die SGW ein Heimspiel verschieben muss, weil der Rasen unbespielbar war. Für Wattenscheid geht es nun planmäßig mit dem Auswärtsspiel beim ASC 09 Dortmund weiter (25. Februar, 14 Uhr).

Ein Nachholtermin für die Vreden-Partie steht noch nicht fest, in jedem Fall warten harte Wochen auf die SGW: Das ASC-Spiel ist der Auftakt zu den Dortmunder Wochen, die nächsten Gegner danach heißen FC Brünninghausen und TuS Bövinghausen - nur zwei von acht Spielen im spannenden, aber harten März für Wattenscheid (und den Stadionrasen).

SG Wattenscheid 09: Acht Spiele innerhalb von vier Wochen

In den 30 Tagen zwischen dem 3. März (Brünninghausen) und Ostermontag, 1. April sind sieben Oberliga-Spiele angesetzt, davon fünf im Lohrheidestadion, unter anderem das Nachholspiel gegen Clarholz aus dem Herbst. Dazu kommt noch das Pokalspiel bei Union Bergen.

Der Rasen hat nun zwei Wochen, um sich zu erholen. Für das Heimspiel gegen Türkspor Dortmund hatte die Stadt den Platz noch fertig bekommen, auch wenn der Rasen extrem tief und weich war. Nach dem Regen der vergangenen Tage waren aber immer noch tiefe Matschlöcher zu sehen - die Verletzungsgefahr war zu hoch, der Rasen wurde wieder gesperrt. Die Wattenscheider Aufholjagd im Tabellenkeller ist vorerst unterbrochen.

SG Wattenscheid: News und Hintergründe zum Traditionsclub aus der Lohrheide

Die nächsten Oberliga-Termine der SG Wattenscheid 09:

ASC 09 (A) - So, 25. Februar, 14 Uhr

FC Brünninghausen (H) - So, 3. März, 15 Uhr

TuS Bövinghausen (H) - So, 10. März, 15 Uhr

Victoria Clarholz (H) - Do, 14. März, 19.30 Uhr

SpVgg Erkenschwick (A) - So, 17. März, 15.15 Uhr

Sportfreunde Siegen (H) - So, 24. März, 15 Uhr

TSG Sprockhövel (A) - Do, 28. März, 19 Uhr

SC Preußen Münster II (H) - Ostermontag, 1. April, 15 Uhr

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

News und Hintergründe zum Fußball in Bochum & Wattenscheid

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum