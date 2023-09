Wattenscheid 09: Endlich erster Sieg – neuer Trainer steht fest

Siegen/Wattenscheid. Ein Doppelpack von Dennis Lerche – so besiegt Wattenscheid 09 die Sportfreunde Siegen. Der neue Trainer kommt von einem Liga-Konkurrenten.

Endlich die Erlösung für die SG Wattenscheid 09: Am siebten Spieltag hat das bisherige Oberliga-Schlusslicht den ersten Saisonsieg geholt: Dank eines Doppelpacks von Dennis Lerche gewann die SGW den Krisengipfel bei den SF Siegen mit 2:1. Die Trennung von Trainer Christian Britscho hatte offensichtlich den erhofften Effekt, dazu gehörte aber auch Glück bei Siegener Aluminium-Treffern, wie Interimstrainer Timo Janczak einräumte.

Für Janczak bleibt es das einzige Spiel als Cheftrainer: Zeitnah will die SG Wattenscheid nach WAZ-Infos Engin Yavuzaslan als neuen Trainer präsentieren. Zuerst berichteten die Ruhrnachrichten darüber. SGW-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo wollte dazu am Sonntagabend kein Statement abgeben.

Wattenscheid 09: Neuer Trainer kommt vom Liga-Konkurrenten

Yavuzaslan (42) arbeitete seit 2020 für Liga-Konkurrent SpVgg Vreden und half dem Klub, sich in der Oberliga zu etablieren. Das direkte Duell mit Wattenscheid gewann Vreden am zweiten Spieltag 1:0. Zuvor arbeitete der Recklinghäuser unter anderem beim der DJK Coesfeld und beim VfL Hüls; als Spieler war er unter anderem für die SpVgg Erkenschwick und die zweite Mannschaft des VfL Bochum am Ball.

Ein Spiel als Chef, perfekte Ausbeute: Timo Janczak wird Co-Trainer unter Engin Yavuzaslan bei der SG Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Engin Yavuzaslan, hier 2022 für die Traditionsmannschaft des VfL Bochum am Ball, wird neuer Trainer der SG Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Timo Janczak soll dann wieder Co-Trainer werden – er hatte mehrfach betont, dass er gerne wieder in die zweite Reihe rückt. Die erste Aufgabe des neuen Trainers wird das Kreispokalspiel bei Kreisligist SW Eppendorf am Donnerstagabend. Am kommenden Sonntag kommt es in der Oberliga zum Duell mit der TSG Sprockhövel, wo mit Emre Yesilova und Berkant Canbulut zwei ehemalige Wattenscheider Aufstiegshelden spielen.

