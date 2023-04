Wattenscheid 09 drückt auch drei U23-Mannschaften die Daumen

Wattenscheid. Schlechte Ergebnisse, gute Chancen: Es ist eine widersprüchliche Situation für Wattenscheid 09. Trainer Britscho hat eine schwierige Aufgabe.

Mit sechs Profis trat die U23 von Fortuna Düsseldorf am Mittwoch zum Regionalliga-Spiel bei der U23 des FC Schalke an, gewann 2:0 auch dank des Treffers von Zweitliga-Spieler Tim Oberdorf. Auch das sorgt für mehr Klarheit im Abstiegskampf – Fortuna gehört nun wohl nicht mehr zu den Mannschaften, die die SG Wattenscheid 09 in dieser Saison noch abfangen kann.

Es ist eine offensichtliche, aber legitime Form der Wettbewerbsverzerrung, wie sie in fast jeder Regionalliga-Saison zum Thema wird, weshalb SGW-Trainer Christian Britscho sich darüber gar nicht mehr groß aufregen will. Er sagt: „Das zeigt einfach nur, wie die Kräfteverhältnisse in dieser Liga sind. Auch wenn sie in der Tabelle mal unten stehen: Mannschaften wie Düsseldorf, aber auch Schalke und Köln kann man im Normalfall nicht zu den Abstiegskandidaten zählen“, so der Coach, dessen Verein an diesem Wochenende wiederum großes Interesse am Erfolg gleich mehrerer Reserve-Teams hat.

Schalke, Borussia Dortmund und 1. FC Köln können Wattenscheid 09 helfen

Für die Chancen der SGW wäre es einerseits wertvoll, wenn Schalkes U23 und Kölns U23 gegen die Wattenscheider Keller-Konkurrenten Ahlen und Bocholt gewinnen. Dazu drücken alle Regionalligisten ja auch Borussia Dortmund II in der 3. Liga die Daumen für den Klassenerhalt (Sa., 14 Uhr beim MSV Duisburg) – dann gäbe es nur drei Absteiger aus der Regionalliga, wobei mit Straelen und Kaan-Marienborn ja schon zwei Teams ihren Rückzug angekündigt haben.

Eine besondere Note hat das im Fall Köln: Der FC hat noch bis Montag, um Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen, dass das direkte Duell vom 18. März mit 2:0 für Wattenscheid gewertet wird – Köln hatte auf dramatische Art und Weise 3:2 gewonnen, dabei aber vier Nicht-U23-Spieler gleichzeitig auf dem Platz. Falls der FC das Urteil akzeptiert, hat die SGW die Punkte Anfang nächster Woche auch endlich offiziell auf dem Konto.

Wattenscheid hat eine gute Ausgangsposition, aber schlechte Ergebnisse

Wenn man das einberechnet, steht Wattenscheid 09 sechs Spieltage vor Saisonende im besten Fall nur zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt – was wohl jeder Wattenscheider vor der Saison so unterschrieben hätte. Andererseits hat die SGW in diesem Kalenderjahr sieben von acht Spielen verloren und sich gerade vor einer Woche in Lippstadt den enttäuschendsten Auftritt einer an klaren Niederlagen nicht armen Saison geleistet.

An Wattenscheids Trainer Britscho ist es, aus dieser widersprüchlichen Situation das beste zu machen. Das hieß vor allem: Die Mängel aus Lippstadt aufzuarbeiten, der Mannschaft aber gleichzeitig Selbstbewusstsein einzuimpfen für das Spiel gegen einen noch deutlich stärkeren Gegner, den SV Rödinghausen, der Samstag im Lohrheidestadion zu Gast ist (Anstoß 14 Uhr).

Britscho hat viel Respekt vor Rödinghausen

Der SVR hat sich auf Rang fünf vorgeschoben und stoppte mit einem 2:2 am Mittwoch die Siegesserie des designierten Meisters Preußen Münster. Britscho: „Sie stehen da oben, wo sie hingehören. Rödinghausen ist eins der drei, vier besten Teams der Liga, dort wird unter Profi-Bedingungen gearbeitet.“ Stichwort Kräfteverhältnisse.

Da mit dem gesperrten Dennis Lerche und dem am Knie verletzten Simon Roscher gleich zwei große Mittelstürmer ausfallen, muss die SGW wohl auch ihre Spielweise anpassen. Dazu fehlen weitere potenzielle Leistungsträger wie Schurig oder Sane – Marco Cirillo, Steve Tunga und Frederik Wiebel sind aber dabei.

Sechs Spieltage vor Saisonende ist aber ohnehin kein Zeitpunkt für Entschuldigungen. Die Wattenscheider haben alle Chancen in der Tabelle, in den vergangenen Heimspielen stimmte auch die Leistung. Jetzt müssen sie nur noch gewinnen.

