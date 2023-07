Christian Britscho mit den Fans der SG Wattenscheid 09 – im großen WAZ-Interview erklärt der Trainer, worauf er in der neuen Saison achten will, was er vom Kader hält und was ihn nachdenklich macht.

Wattenscheid. Wattenscheid-09-Coach Christian Britscho über die Vorbereitung, die Lehren aus der vergangenen Saison und seinen Kader ohne neue große Namen.

Am Mittwoch (18 Uhr) steigt die SG Wattenscheid 09 in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison ein. Kurz vor dem Trainingsstart haben wir mit Trainer Christian Britscho ein telefonisches Interview geführt. Der 53-Jährige erzählt, was er in den Wochen bis zum Meisterschafts-Auftakt am 13. August plant, welche Rolle seine Mannschaft in der kommenden Saison spielen soll und was er als Trainer anders machen wird.

Herr Britscho, braucht man für die Kreisliga C mehr Vorbereitung als auf die Oberliga? Die Zweite trainiert schon.

Ja, wahrscheinlich ist das so (lacht).

Ihren Humor haben Sie offenbar nicht verloren. Wie ist Ihre Gefühlslage mit Blick auf Wattenscheid 09?