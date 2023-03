Wasserball: SV Blau-Weiß Bochum dominiert Doppelspieltag

Bochum. Für die Wasserballer des SV BW Bochum standen zwei Spiele am Wochenende an. Es gab in Liga 2 und im Pokal jeweils klare Siege.

Am Wochenende standen für die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum gleich zwei Pflichtspiele an. Am Samstag waren die Bochumer für ein Zweitligaspiel beim SV Lünen 08 zu Gast und holten mit einem 16:11 Sieg wichtige Punkte nach Hause. Einen Tag später empfing Bochum die SGW SC Solingen/Wasserfreunde Wuppertal im NRW-Pokal. Mit einem 29:5 Sieg konnten die Bochumer hier ihre Dominanz im Wasser beweisen.

Zwei von Bochums Stammspielern sind immer noch verletzt, deshalb und aufgrund weiterer Ausfälle kamen in den beiden Partien erneut jüngere Spieler zum Einsatz. Sie konnten ihren Trainer überzeugen. „Die jungen Spieler haben ihre Chance bekommen und sie hervorragend gelöst“, sagte Evangelos Charachles, Trainer des SV Blau-Weiß Bochum.

In beiden Spielen konnte Bochum von Beginn an dominieren, dennoch findet Charachles, dass noch einiges getan werden muss. „Die Spiele am Wochenende liefen sehr gut, wir hatten von Beginn an die Kontrolle. Aber wir müssen noch an so einiges arbeiten, insbesondere im taktischen Bereich gibt es noch viel zu tun.“

Das nächste Spiel in der zweiten Liga für den SV Blau-Weiß Bochum steht am 11. März um 18 Uhr im Bochumer Unibad gegen die Reserve des Duisburger SV 1898 an. Wann es im NRW-Pokal weitergeht und wer der nächste Gegner sein wird, steht noch nicht fest.

SV Lünen 08 : SV Blau-Weiß Bochum 11:16

Viertel: 0:4, 3:4, 5:5, 3:3)

Bochum: Szöke, Dahlmann, Roncevic (3), Dorn, Levin (1), Diakon (5), Greine, Bongartz (3), König, Chernykh (2), Stepaniuk, Mukha (2)

SV Blau-Weiß Bochum : SGW SC Solingen/ Wfr. Wuppertal 29:5

Viertel: 6:0, 7:2, 5:2, 11:1

Bochum: Szöke, Dahlmann, Roncevic (7), Dorn (4), Levin (3), Pavicic Capucho (6), Greine (1), Bongartz (2),Hess (2), Bayer (4), Chernykh, Stepaniuk, Mukha

