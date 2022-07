Wasserball: So geht SV Blau-Weiß Bochum ins Aufstiegsturnier

Bochum. Drei Spiele. Wenn alles gut läuft, sind die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum danach Bundesligist. Schon jetzt merkt man: „Erfolg macht sexy.“

Nach ihrer sehr erfolgreichen Zweitliga-Saison wartet jetzt der Saison-Höhepunkt auf die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum: Die Meister der Staffel West spielen am Samstag und Sonntag (9./10. Juli) im Turnier um den Aufstieg in die Bundesliga. Am Freitagnachmittag tritt das Team die Fahrt nach Plauen in Sachsen an. Für den Abend ist noch ein Zwischenstopp in Zwickau geplant, damit das Team ein letztes Mal vor dem entscheidenden Turnier ins Wasser kann.

Bochums Trainer Olaf Bispinghoff schwärmt von der Moral seines Teams: „Die Jungs haben richtig Bock, der Fokus liegt auf dem Saisonhöhepunkt, das zeigt sich auch im Training. Die Spieler haben sogar um extra Trainingstage zur Vorbereitung gebeten, das haben wir ihnen natürlich ermöglicht.“

15 Spieler dürfen in den Turnier-Kader und mit 15 Spielern wird Olaf Bispinghoff auch nach Plauen fahren. „Wir sind sehr gut vorbereitet. Wenn sich niemand mehr verletzt, haben wir alles selbst in der Hand. Es wird sich zeigen, ob unsere Vorbereitung ausreichend war. Wir können nicht übermütig sein, es warten starke Gegner auf uns“, sagt Bispinghoff.

SV Blau-Weiß Bochum wäre gerne selbst Ausrichter gewesen

Trainer Olaf Bispinghoff (vorne li.) und die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum. Foto: sv blau-weiss

Damit Bochums Wasserballer ihr Ziel erreichen und in die Erste Bundesliga aufsteigen, müssen sie mindestens Zweiter des Turniers werden. Insgesamt muss der SV Blau-Weiß Bochum sich gegen drei Teams behaupten, Gastgeber SVV Plauen, SC Neustadt/Weinstraße und SV Cannstatt. Für den SC Neustadt/Weinstraße geht es gegen den Abstieg, Plauen und Cannstatt haben sich ebenfalls aus der zweiten Liga für das Turnier qualifiziert.

„Das Turnier ist das Ziel auf dem Weg, den wir im Verein seit drei Jahren anstreben. Der Aufstieg in die Bundesliga wäre die Krönung für unseren Verein”, sagt Frank Lerner, Abteilungsleiter der Wasserballer und Trainer des Bundesliga Damen-Teams.

Der SV Blau-Weiß Bochum hatte sich ebenfalls sehr früh dafür beworben, das Turnier im heimischen Freibad ausrichten zu dürfen: „Leider wurde das Turnier anders vergeben und findet jetzt in einer Halle in Plauen statt, wir hätten uns sehr gefreut Gastgeber sein zu dürfen. Insbesondere aufgrund unserer besonderen Atmosphäre, hätten wir dem Turnier etwas Spezielles verleihen können”, sagt Lerner.

Mannschaft hat schon Neuzugänge in Aussicht

Wenn der SV Blau-Weiß Bochum den Aufstieg in die Bundesliga meistert, hat der Verein eine neue Herausforderung – denn dann spielen drei Teams für Bochum in der Bundesliga. Die U18 und die Damen sind in den ersten Ligen etabliert, die Damen holten vor einigen Wochen erst die Bronzemedaille.

Nun sollen die Männer nachziehen: „Wenn wir den Aufstieg schaffen, werden wir definitiv einen starken Kader stellen können. Erfolg macht sexy, wir haben schon jetzt einige anfragen von neuen möglichen Spielern. Wir machen gerade eine super Werbung für den Sport und unseren Verein”, sagt Frank Lerner.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum