Warum die Astro Ladies Bochum vor einem Kraftakt stehen

Keylyn Filewich (am Ball) trifft mit den Astro Ladies Bochum am Sonntag in der Rundsporthalle auf die Avides Hurricanes.

Die Länderspielpause am vergangenen Wochenende kam den VfL Viactiv Astro Ladies Bochum gerade recht. Denn für die Basketballerinnen stehen kräftezehrende Tage an. Innerhalb einer Woche bestreitet der VfL gleich drei Spiele. Los geht es mit dem nächsten Ligaspiel: Nach zwei Auswärtsspielen in Folge empfangen die Astro Ladies in der 2. DBBL Nord am Sonntag (17 Uhr) die BG89 Avides Hurricanes in der Rundsporthalle.

Die vergangenen Tage habe der VfL laut Pressesprecherin Weronika Schielke dazu genutzt, Kraft für die anstehenden Aufgaben zu sammeln. Bevor die Bochumerinnen am 7. Dezember im DBBL-Pokal auf Göttingen treffen und drei Tage später in Marburg antreten, liege der Fokus in den nächsten Tagen ganz auf der taktischen Vorbereitung auf das Spiel gegen die Hurricanes.

Astro Ladies Bochum: Schielke warnt vor treffsicheren Hurricanes

Die erleben bisher eine durchwachsene Saison. Mal feierten sie deutliche Siege, wie gegen Marburg und Lichterfelde, mal verloren sie aber auch überraschend gegen Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld, so geschehen gegen Neuss und Bad Homburg.

Laut Schielke wird es für die Astro Ladies am Sonntag insbesondere darauf ankommen, Shannon Ryan gut zu verteidigen. Die körperlich starke Centerspielerin erzielt im Schnitt 18 Punkte pro Spiel und ist eine von vier Spielerinnen im Team der Hurricanes, die einen zweistelligen Punkteschnitt vorweisen.

Vor allem von der Drei-Punkte-Linie sind die Hurricanes enorm treffsicher, was die Statistik von Andrea Baden belegt. Die 26-Jährige hat von der Dreierlinie eine Trefferquote von 47,4 %. Entsprechende Chancen gilt es aus Sicht der Astro Ladies also zu vermeiden, wie Schielke betont: „Sie haben mehrere treffsichere Spielerinnen in ihren Reihen. Ein Schlüssel im Spiel wird es daher sein, außen viel Druck zu machen, um leichte Dreipunktewürfe zu verhindern.“

