Vorher Spieler: Bochumer Kreisligist hat seinen eigenen Koch

Bochum. Statt Bratwurst und Pommes gibt es für die Spieler des Bochumer Kreisligisten BV Hiltrop regelmäßig ausgefallene Gerichte. Wer dahintersteckt.

Der BV Hiltrop kann etwas vorweisen, was wohl die wenigsten Amateur-Klubs haben. Einen eigenen Koch. Dennis Jainta ist in Bochum-Hiltrop geboren, gegenüber vom Platz aufgewachsen und hat jahrelang beim BVH Fußball gespielt. „Ich habe erst eine Ausbildung zum Entsorger bei der Stadt Bochum gemacht. Das war mir aber zu langweilig. Dann war ich vier Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr“, erzählt der 44-Jährige über seinen Werdegang.

BV Hiltrops Koch hat jahrelange Gastronomie-Erfahrung

Jainta habe dann gemerkt, dass er sich darum kümmern wolle, dass alles „schön“ ist, wenn andere feiern. „Das lag mir schon immer und auch das Kochen hat mir immer Spaß gemacht. Nach der Bundeswehr habe ich dann eine Umschulung zum Koch gemacht. Angefangen habe ich beim Haus Kemnade in Hattingen, dann war ich bei der Livingroom-Gastronomie in Bochum, bis ich bei der Gastwirtschaft „Zum Wilhelmstein“ in Bochum-Stiepel jüngster Küchenchef Bochums wurde.“

Bis er 30 war, hat Jainta noch als Rechtsverteidiger in der zweiten Mannschaft Hiltrops gekickt. „Irgendwann hatte ich dann keine Zeit mehr zum Pöhlen. Dann habe ich den Grill am Sonntag geschmissen. Damals war der Vorstand aber noch ein anderer. Als nach knapp anderthalb Jahren der neue kam, mit dem ich mich besser unterhalten konnte, habe ich ihm meine Idee vorgestellt“, schildert der Koch.

Auch externe Gäste können beim BV Hiltrop essen

Vergangenen Sommer fing der 44-Jährige an, für die erste und zweite Mannschaft Hiltrops an jedem Heimspiel-Sonntag zu kochen. Unter anderem Teriyaki-Hähnchen mit Limetten-Basmati-Reis und Saté-Gemüse tischt Jainta den Spielern auf. Am 1. Dezember, beim Weihnachtsfest des BV Hiltrop, gab es Wildschweingulasch mit geschwenkten Schupfnudeln. „Die Jungs werden mit allem verwöhnt, was ich mal irgendwo gekocht habe“, so Jainta. Die Gewinne gehen dem Verein zugute, denn auch Nicht-Mitglieder können beim BVH essen gehen. Kosten pro Gericht: 9,90 €. Wenn Feiern anstehen, bekocht der 44-Jährige auch die Jugend.

Inzwischen ist Jainta gastronomischer Leiter im Vorstand von Hiltrop. Hauptberuflich ist der Bochumer Koch beim Bildungsinstitut Vogel. „Dort bin ich Ausbilder und Bistro-Leiter“, so Jainta. Das Aufwendigste, was das Hiltrop-Urgestein bisher auf den Tisch zauberte, „waren Backhendl-Keulen, gefüllt mit einer Semmelknödel-Masse“. Kommenden Sommer stellt sich Hiltrops Koch wieder an den Grill: „Dann wird es wieder Teriyaki Spieße, Salsiccia (italienische Bratwurst) und Steakhüfte geben. Die ist weitaus zarter als normales Steak.“ Ob die Stimmung bei Hiltrop dann auch wieder gut ist, wird die Rückrunde der Kreisliga A1 zeigen.

