Der BC Langendreer hat einen Überraschungssieg gelandet: Der Basketball-Oberligist bezwang den zweitplatzierten TSV Hagen mit 67:65 und verschaffte sich damit ein kleines Polster im Abstiegskampf. Erst in den letzten Sekunden konnten sich die Langendreer den Sieg sichern.

Von Beginn an war das Spiel umkämpft. Keines der beiden Teams konnte sich je entscheidend absetzen. Bis ins Schlussviertel waren die Teams auf Augenhöhe. In den letzten Sekunden fand der Schlagabtausch dann seinen Höhepunkt, als Hagen sieben Sekunden vor Schluss mit einem Punkt in Führung lag. Der an diesem Tag stark aufspielende Linus Köhn (25 Punkte) ließ sich geschickt foulen. Die anschließenden Freiwürfe verwandelte er sicher und besiegelte den wichtigen Sieg.

Viertel: 21:17; 13:12; 15:18; 18:18

Punkte: Sandscheiper (1), Schlüter, J. (9), Marbach (6), Jung (10), Köhn (25), Zebulla (2), Riss, Schlüter, S. (8), Böckmann (3), Kartozia (5)

SVD 49 Dortmund II – VfL Astro-Stars Bochum II 76:64

Seit dem Jahreswechsel sucht die VfL-Reserve nach der gewohnten Form. Gegen Abstiegskandidat Dortmund, dem Tabellenvorletzten, setzte es die nächste Niederlage. Ein schwaches erstes Viertel konnten die Bochumer noch vor der Pause ausgleichen. Die Hoffnung auf eine Wende im Spiel war jedoch vergeblich, setzte sich Dortmund mit einem 9:2-Lauf Ende des dritten Viertels entscheidend ab. Damit haben die Astro-Stars II den Klassenerhalt noch immer nicht gesichert.

Kommenden Samstag (16 Uhr, Halle der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule; Lohackerstraße), kommt es zum Stadtderby zwischen der VfL-Reserve und dem BC Langenberg. In der Tabelle liegen die Teams dicht beieinander, beide Mannschaften brauchen dringend Siege. Die Astro-Stars Bochum II sind noch Fünfter mit 16 Punkten, Langendreer liegt auf Rang acht aber nur noch zwei Punkte dahinter.

Viertel: 24:10; 12:24; 20:12; 20:18