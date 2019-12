Viktoria Bochum: Respekt hat Priorität beim Flüchtlings-Team

Im Sommer brannte bei der DJK Viktoria Bochum der Baum. Der Fußballklub stand trotz eigentlich rosiger Zukunftsaussichten vor dem Aus. Seit Anfang des Jahres entsteht zwar ein Kunstrasenplatz am Lohring, kurz vor dem Ende der Saison musste Präsident Wolfgang Havranek allerdings die Mannschaft aufgrund von Personalmangel abmelden.

Doch unterm Weihnachtsbaum herrscht wieder gute Stimmung: Nun hat die Viktoria sogar zwei Teams, eines mit Aufstiegsambitionen und wieder eines aus Flüchtlingen, trainiert von einer Frau.

Integrations-Projekt „Fußball kennt nur eine Sprache“ drohte sich aufzulösen

Der Vereinsvorsitzende der DJK Viktoria Bochum, Wolfgang Havranek, mit dem Bauplan am Sportplatz am Lohring. Im Sommer soll der neue Kunstrasenplatz fertig sein. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Vor einigen Jahren gelang dem Verein mit dem Integrations-Projekt „Fußball kennt nur eine Sprache“ ein echter Aufschwung. Doch mit dem Abebben der Flüchtlingswelle wurde das Personal immer weniger. Als schließlich auch noch in der Kreisliga C der sportliche Erfolg ausblieb und die wenigen Leistungsträger Begehrlichkeiten bei anderen Clubs weckten, drohte sich das ganze Projekt aufzulösen. Vier Spieltage vor dem Ende der Saison musste Havranek das Team abmelden.

„Das war fatal, so hätten wir das Zugriffsrecht auf den Platz verloren. Das ist wie, wenn du bei einem Marathon 50 Meter vor dem Ziel ausrutscht. Wir waren fast am Ende“, erklärt der Viktoria-Präsident, der sich sofort nach neuen Lösungen bemühte. Und gleich zwei fand.

Junges Team spielt in der Kreisliga C gut mit

Die eine Mannschaft wird in dieser Saison von einem jungen Team gebildet. Fast alle sind um die 20 Jahre alt, und fast alle stammen aus der ehemaligen A-Jugend des FC Altenbochum. Die Spieler waren dort nicht zufrieden und wechselten samt Trainer Stephan Fahl rüber zur Viktoria. Das Team schlägt sich gut, steht in der Kreisliga C in der Nähe der Spitzenplätze. „Sie haben großes Potenzial“, findet Havranek.

Nadine Flesch trainiert eine Mannschaft, die nur aus Flüchtlingen besteht

Bei der anderen Mannschaft macht der Stützpunktverein im DOSB-Programm „Integration durch Sport“ dem Titel alle Ehre, denn das Team besteht komplett aus Flüchtlingen. Der Kontakt kam über Nadine Flesch zustande. Die Trainerin hatte als Anwältin Kontakt zu einer Gruppe Afghanen, die sich regelmäßig zum Fußballspielen im Sportpark in Herne traf. Havranek vereinte beide unter seinem Dach.

Trainerin Flesch: „Respekt steht bei uns an erster Stelle“

„Wir wollten Nadine schon länger haben und sind froh, dass es mit diesem Projekt geklappt hat. Für uns war es ein Segen“, sagt er. Nadine Flesch musste nicht lange nachdenken, bevor sie zusagte: „Wir wollen das Vorurteil von den bösen Flüchtlingen widerlegen und zeigen, dass auch eine Frau so ein Team unter Kontrolle bringen kann. Und es funktioniert, Respekt steht bei uns an erster Stelle.“ In der Fairnesstabelle liegt das Team im vorderen Bereich, sportlich gibt es mit Platz zwölf noch Luft nach oben.

Kapitän Hamidreza Mosavi lobt den Zusammenhalt

Doch auf die Platzierung kommt es den Spielern erst einmal gar nicht an. „Einige von uns waren schon mal bei anderen Vereinen angemeldet, aber wurden nicht akzeptiert, haben fast nie gespielt. Bei Viktoria herrscht ein guter Zusammenhalt. Hier haben wir alle Spaß und können alle spielen“, sagt Kapitän Hamidreza Mosavi, der vor vier Jahren nach Deutschland kam, seinen Schulabschluss machte und Arbeit fand.

Amtssprache ist Deutsch - sonst drohen Liegestütze

Die Kreisliga-C-Mannschaft der DJK Viktoria Bochum im vergangenen Sommer. Foto: foto: Wolfgang Havranek

Sein Bruder Alireza Mosavi ist auch in dem Team, er sagt: „Der Verein hat uns von Anfang an toll unterstützt, und wir können hier viel lernen.“ Fußballerisch und regeltechnisch musste Flesch mit dem Training bei den Grundlagen anfangen. Die Amtssprache auf dem dem Platz ist Deutsch. Wer sich nicht daran hält, macht zehn Liegestütze. „Die Jungs finden hier über den Sport ins Leben“, meint Havranek, der seinen Spielern auch außerhalb des Fußballplatzes hilft, wo er kann.

Die Mitgliederbeiträge hat er der Mannschaft erlassen. Spenden sind deswegen gerne willkommen, ebenso was Materialien betrifft. Aktuell hat das Team nicht mehr als fünf Bälle, die Trikots sind viel zu groß (Kontakt: Wolfgang Havranek, Telefon 0234 – 330 111 / 0176 – 43 29 77 91).

Im Sommer soll der neue Kunstrasenplatz fertig sein

Das neu gestartete Flüchtlings-Projekt hat sich schon herumgesprochen, im Winter gab es bereits erste Neuzugänge. Sie kommen aus Gambia, Iran und Marokko. Ein Argument ist dabei auch der neue Sportpark mit Kunstrasenplatz, Laufbahnen, Basketball- und ein Volleyballfeld.

Doch noch müssen sich alle etwas gedulden und den Ausweichplatz bei Markania am Freigrafendamm nutzen. Der Kunstrasen wird bei der nächsten Warmwetterperiode verlegt, der Sportpark soll Mitte des Jahres fertig sein. „Wir wollen die Chancen nutzen und die Herausforderungen meistern, die sich daraus ergeben“, so Havranek. Ein Großteil der Mittel – die um eine Million Euro liegen – wird über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ bereitgestellt, weil auch die umliegenden Schulen den Sportpark nutzen werden.