Vier Wochen noch: Alle Infos zum Halbmarathon Bochum

Bochum. In einem Monat geht es wieder laufend durch die City beim Stadtwerke Halbmarathon Bochum. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Nach der Zurückhaltung im vergangenen Jahr freuen sich die Bochumer Läuferinnen und Läufer wieder auf den „normalen“ Halbmarathon durch ihre Heimatstadt. Am 3. September geht es laufend durch Bochum – ob über 5, 10 oder 21,1 Kilometer. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Event.

Welche Läufe werden angeboten?

Angeboten werden diese Läufe: Bambinis (ca 250 m), Schüler-Lauf (2,2 km), 5-Kilometer-Lauf, 10-Kilometer-Lauf, Halbmarathon (21,1 km), Halbmarathon-Staffel (vier Läuferinnen oder Läufer), Schul-Staffel. Veranstaltungsstart am 3. September ist um 8.30 Uhr. Um 9 Uhr beginnt der Halbmarathon durch die Bochumer Innenstadt. Um 14.15 Uhr fällt der Startschuss zum Bambini-Lauf.

Wie viele Läuferinnen und Läufer werden teilnehmen?

Rund 800 Startplätze zählt der TV Wattenscheid 01 bisher allein auf der Halbmarathon-Strecke. Das sei eine ordentliche Zahl, heißt es vom Ausrichter. In den kommenden Tagen rechnen die Organisatoren außerdem mit vielen Staffel-Anmeldungen. Aufgrund der Ferienzeit seien einige Schul-Staffeln noch nicht gemeldet. Außerdem werden zahlreiche Firmen noch Staffeln ins Rennen schicken. Was die Beteiligung betrifft, bewege sich die Veranstaltung wieder auf das „Vor-Corona-Niveau“ zu, heißt es aus dem Orga-Team. Das betreffe auch die Abläufe, denn viele, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal geholfen haben, wissen nun genau, wie so ein Event abläuft.

In der Stadt gibt es einige Baustellen - bleibt die Strecke gleich?

Die gute Nachricht: Wer die Strecke des Halbmarathons kennt, wird die vertraute Route vorfinden. Bis Anfang September seien die meisten Baustellen so weit zurückgebaut, dass sie der bekannten Strecke nicht im Weg sind. An der einen oder anderen Stelle könne es aber etwas enger werden, sagt Rennleiter Michael Huke vom TV Wattenscheid 01. „Das wird aber niemanden stören. Denn an diesen Punkten ist das Feld erfahrungsgemäß etwas auseinander gezogen.“ Start und Ziel sind traditionell auf der Viktoriastraße, Höhe Bermudadreieck.

Werden Top-Läuferinnen oder -Läufer nach Bochum kommen?

Michael Huke stellt klar: „Wir sind und bleiben eine Breitensport-Veranstaltung.“ Ausrichter TV Wattenscheid 01 schickt seine Top-Leute ebenfalls nicht auf die Strecke, der Bochumer Halbmarathon sei ausschließlich für Amateur-Läuferinnen und Läufer. „So kommen auch die in den Genuss, mal auf einem Podium zu stehen, die es sonst nicht schaffen können“, begründet der Veranstalter. Dass ambitionierte Teilnehmende aus anderen Vereinen in Bochum starten, hält er aber nicht für ausgeschlossen.

Der Halbmarathon Bochum ist ein Event für Breitensportlerinnen und -Sportler. Profis starten nicht - jeder erhält eine Finisher-Medaille. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services, archiv

Am 3. September findet auch der Münster-Marathon statt – eine Konkurrenz für Bochum?

Wer an diesem Tag lieber einen Marathon laufen möchte, ist dort besser aufgehoben. Rennleiter Michael Huke sieht den Lauf durch Bochum aber zum einen als Veranstaltung für Bürgerinnen und Bürger der Stadt: „Knapp 90 Prozent der Teilnehmenden kommen aus Bochum.“ Zum anderen liegt das Datum gut für die Vorbereitung auf einen echten Prestige-Marathon. Am 24. September tritt die Lauf-Prominenz über 42 Kilometer durch Berlin an. „Für die, die aus Bochum kommen und in Berlin laufen, liegt der Termin unseres Halbmarathons perfekt.“

Wer hilft an und neben der Strecke?

Etwa 160 bis 180 Helfende sind aktiv, selbstverständlich sind die „üblichen Verdächtigen“ wieder dabei. Der Linden-Dahlhausener TV stellt ebenso Ehrenamtliche wie die Leichtathletik-Abteilung des VfL Bochum, der TV Frisch-Auf Altenbochum und die SV Langendreer 04. Außerdem sind auch die Handballer des TV Wattenscheid 01 wieder am Start. Das THW, das DRK und zahlreiche Streckenärzte sind vor allem für die Sicherheit der Teilnehmenden verantwortlich. „Wir haben mehr medizinische Versorgung als vorgeschrieben“, informiert Huke.

Für reichlich Getränke am Streckenrand und weitere Verpflegung wird auch in diesem Jahr Anfang September wieder gesorgt sein beim Stadtwerke Halbmarathon Bochum. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Wie verpflegen sich die Läuferinnen und Läufer?

In kurzen Abständen wird es Verpflegungsstände geben. Auch hier setzt der Veranstalter auf das Prinzip „Viel hilft viel“. Michael Huke begründet: „Es könnte an dem Tag sehr heiß werden. Deshalb stellen wir deutlich mehr Verpflegung als wir müssten.“

Sind noch Anmeldungen möglich?

Der Bambini-Lauf ist ausgebucht, die Organisatoren haben bei 120 Teilnehmenden eine Grenze gezogen. Das diene vor allem der Sicherheit der Kinder. In allen anderen Disziplinen sind noch Startplätze frei. Die Online-Anmeldung ist bis zum 23. August möglich. Wer diese Frist verpasst oder sich am Wochenende der Veranstaltung spontan entscheidet, kann sich vor Ort nachmelden - teilweise gegen Aufpreis.

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es unter stadtwerke-halbmarathon.de.

