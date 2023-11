Video: Eppendorf-Allrounder lüftet ein Kreisliga-Geheimnis

Bochum. Auf welcher Position muss man am wenigsten laufen? Marvin Missun von Schwarz-Weiß Eppendorf gibt nach dem 4:0 gegen Croatia Bochum die Antwort.

Als Marvin Missun nach 64 Minuten das 3:0 gegen Croatia Bochum erzielte, kam das der Vorentscheidung gleich. Schwarz-Weiß Eppendorf schlug den Aufsteiger am Ende verdient mit 4:0 und steht nun nur noch vier Punkte hinter Tabellenführer Phönix Bochum, der zeitgleich mit 0:3 gegen Rot-Weiß Stiepel verlor. Was die Eppendorfer damit anfangen? Dieses Frage beantwortet er im Interview mit WAZ-Reporter Tizian Canizales. Außerdem verrät der Allrounder, auf welcher Position man seiner Meinung nach am wenigsten laufen muss.

Schwarz-Weiß Eppendorf: Allrounder Marvin Missun im Interview

Schwarz-Weiß Eppendorfs Marvin Missun im Interview Schwarz-Weiß Eppendorfs Marvin Missun im Interview

