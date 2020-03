Benjamin Seifert, Trainer der U15-Regionaligamannschaft des VfL Bochum, äußert sich auf WAZ-Anfrage zu der ersten Spielen seines Teams und zu den kommenden Aufgaben.

Nach der Winterpause konnte Ihr Team bisher nur mit einem Erfolg überzeugen. Wie beurteilen sie die bisherigen Auftritte?

Unser Auftakt war bisher ziemlich durchwachsen. Nach einer wirklich schlechten Leistung gegen Düsseldorf haben wir mit einer ordentlichen Leistung gegen Aachen überzeugt und dort auch verdient gewonnen. Gegen Gladbach am vergangenen Samstag war die Leistung auch in Ordnung. Wir haben zur Pause sogar geführt, letztlich war die Borussia aber stärker als wir. Die haben das Spiel dann mit einem Doppelschlag gedreht.

Ihre Mannschaft stellt mit bereits 30 Gegentreffern aktuell die drittschlechteste Defensivleistung der Liga. Wie versuchen Sie das Defensivverhalten zu verbessern?

Wenn man sich die Gegentore anschaut, dann muss man auch immer die bereits erzielten Treffer berücksichtigen. Mir ist es deutlich lieber, ein Spiel mit 4:2 zu gewinnen, als mit 1:0. Das sollte auch der Maßstab im Jugendfußball sein. Wir wollen mutig und aktiv sein, da passiert es eben auch mal, dass man Gegentore bekommt. Klar ist aber auch, wir wollen uns im Spiel nach hinten weiter verbessern. Wir müssen dort noch konsequenter auftreten.

Am kommenden Samstag empfängt Ihr Team mit Bayer 04 Leverkusen eine Mannschaft aus dem unteren Bereich der Tabelle. Worauf wird es bei dem Spiel ankommen?

Wir haben im Hinspiel zwar mit 2:0 gewonnen, das war aber dennoch eine sehr enge Partie. Leverkusen macht eine hervorragende Jugendarbeit und es kommt ein sehr starker Gegner auf uns zu. Wir werden also voll dagegen halten müssen. Jeder, der am Samstag noch nichts vorhat, ist herzlich eingeladen, sich ein tolles und spannendes Jugendfußballspiel anzuschauen.