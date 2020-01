Bochum. Montag startet der VfL in die Vorbereitung. Am 12. Januar geht es ins Trainingslager. Dort stehen zwei Testspiele an. Nun sind die Gegner klar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VfL testet im Trainingslager gegen ausländische Erstligisten

Über zu wenig Arbeit kann sich Sebastian Schindzielorz selten beklagen. Der Geschäftsführer Sport des VfL Bochum war natürlich am ersten Arbeitstag des neuen Jahres im Büro. Aktuell auf seinem Schreibtisch die Verträge für die beiden Testspiele innerhalb des Trainingslagers.

Am Montag (6.) starten die Profis des VfL um 11 Uhr mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Eine Woche lang bittet Trainer Thomas Reis zum Training in Bochum, dann geht es nach Spanien. Vom 12. bis zum 19. Januar findet das Trainingslager in Jerez statt. Zwei Testspiele wird es dann geben. Eins am 15., eins am 18. Januar. Der VfL spielt dann ähnlich wie im Sommertrainingslager in Weiler gegen zwei ausländische Teams. Dem Vernehmen nach sollen es Teams aus den jeweiligen ersten Ligen ihres Landes sein.