Bochum. Zwei Spiele in Reihe haben die Basketballer der VfL Sparkassen Stars zuletzt verloren. Gegen die BSW Sixers will das Team die Wende schaffen.

VfL Sparkassen Stars wollen bei den BSW Sixers die Wende

Mit Niederlagen in Reihe haben die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum in dieser Saison bereits ihre Erfahrungen gemacht. Das Team von Trainer Felix Banobre verlor seine ersten vier Spiele in der 2. Liga ProB. Erst am fünften Spieltag gelang der erste Erfolg. Nun haben die Bochumer bei den Dresden Titans und danach in eigener Halle gegen den Ligaletzten TKS 49ers verloren. Fünf Spieltage sind es noch. Im Schlussspurt der Saison und im Kampf um die Play-off-Plätze geht es am Sonntag für die Bochumer zu den BSW Sixers in der Region Halle/Leipzig.

Die Sixers sind Kooperationspartner des Erstligisten Mitteldeutscher BC. Zwei Spieler mit Doppellizenz drücken dem Spiel der Sixers dann auch den Stempel auf. Pointguard Marko Kristanovic ist der effizienteste Spieler des Teams, Shooting Guard Ferdinand Zylka steuert mehr als 20 Punkte pro Partie bei. Daneben liefern auch die beiden Importspieler, der US-Amerikaner Justin Smith und der Kroate Luca Petkovic, gute Werte ab. Die Sixers haben zuletzt mit 85:79 in Oldenburg gewonnen.

Leistungskurve geht nach Sieg in Schwelm runter

Bei den Bochumern ging nach dem Sieg nach zweimaliger Verlängerung bei Spitzenreiter Schwelm die Leistungskurve nach unten. Wobei zu den Niederlagen auch beitrug, dass Trainer Banobre nicht auf alle Spieler des Kaders zurückgreifen konnte. So fehlt Mario Blessing weiterhin und auch der Einsatz von Raphael Bals beim Spiel gegen die Sixers ist fraglich. Er hat die beiden letzten Spiele bereits verpasst.

„Die Mannschaft hat in dieser Trainingswoche hervorragend gearbeitet“, sagt Sparkassen Stars Finanzvorstand Hans Peter Diehr. „Sie wird versuchen, den siebten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Zach Haney hat seinen grippalen Infekt nun endgültig überwunden und sollte wieder eine gute oder vielleicht auch entscheidende Rolle spielen.“

Mindestens Platz vier bleibt das Ziel

Mit einem Sieg könnten die Sparkassen Stars nach Punkten zu den Sixers, die derzeit Dritter sind, aufschließen. Zudem wollen sie Revanche für die 72:77-Heimniederlage nehmen. Es war seinerzeit die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel. Danach legten die Bochumer eine Siegesserie hin. Die scheint wieder nötig. Vier Punkte Vorsprung haben die Bochumer als Siebter vor den Baskets Juniors Oldenburg, die aktuell Neunter sind. Wobei die Bochumer den Plan hatten, beziehungsweise noch haben, in der Tabelle mindestens Vierter zu werden. Erst ab diesem Platz haben die Teams in den Playoffs auf jeden Fall in der ersten Runde Heimrecht.