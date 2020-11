Drei Spiele. Drei Siege. Die Bilanz der VfL Sparkassen-Stars Bochum in der 2. Basketball-Bundesliga ProB ist beeindruckend. Ihre Spitzenposition ausbauen wollen die Bochumer am Samstagabend. Dafür müssen sie aber eine hohe Hürde meistern: Es geht zum ersten Verfolger, dem Tabellenzweiten ART Giants Düsseldorf . Die Partie vor leeren Rängen beginnt um 19 Uhr und wird kostenfrei live im Internet übertragen (Sporttotal.TV und über die Facebookseite der Sportstadt Düsseldorf/@sportstadtduesseldorf).

Auch die Rheinländer haben ihre ersten drei Partien gewonnen, am letzten Spieltag aber ihre erste Niederlage kassiert gegen Stahnsdorf. Düsseldorf hat eine Partie mehr absolviert, Corona beherrscht ja auch den Basketball immer dramatischer: In der Pro A derzeit noch stärker als in der Pro B, in der für den sechsten Spieltag am Wochenende bisher „nur“ zwei Partien abgesagt wurden. Bei den Sparkassen-Stars, die bisher nur die Partie gegen Köln nachholen müssen, ist bisher kein Coronafall aufgetreten. Und natürlich hoffen alle, dass dies so bleibt.

Vorsichtsmaßnahme wegen Corona: Keine Spieler als „Zuschauer“ auf der Bank

Neben ohnehin vielen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen im Training, im Privaten fährt der Klub daher alles nicht Notwendige herunter. In Düsseldorf etwa werden anders als sonst (und auch jetzt noch erlaubt) die drei jungen Spieler, die noch zur Schule gehen, auch als „Team-Zuschauer“ nicht dabei sein. Auch die mitreisende Delegation der VfL Sparkassen-Stars beschränkt sich auf die Geschäftsführung. „Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko einer Ansteckung im Verein so gering wie möglich zu halten“, sagt Geschäftsführer Tobias Steinert.

Art Giants Düsseldorf hat sich prominent verstärkt – Wiedersehen mit Gebhardt

Sportlich kündigt sich indes ein Leckerbissen an. Die Düsseldorfer haben sich – wie die Bochumer – vor der Saison enorm verstärkt, zum Beispiel mit Flügelspieler Shwan Gulley (zuletzt Schalke 04), Center Marian Schick (Bayer Giants Leverkusen) sowie dem Ex-Gießener BBL-Spieler Dennis Mavin und Andrius Mikutis, der mit durchschnittlich 21,3 Punkten bisher der Topscorer der Rheinländer ist. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Marc Gebhardt . Der Flügelspieler (26) wechselte nach drei Jahren bei den VfL-Stars in dieser Saison berufsbedingt zu den ART Giants.

Bochum stellt derzeit das offensivstärkste Team der Liga – vor Düsseldorf

„Düsseldorf ist im Moment das solideste Team der Liga“, meint Bochums Headcoach Felix Banobre. „Sie haben eine schlagkräftige Mannschaft mit hoch qualifizierten Spielern auf allen Positionen.“ Das gilt freilich auch für sein Team, das bisher knapp vor Düsseldorf das offensivstärkste Team der Liga stellt, dank Topkräften wie Niklas Geske und Lars Kamp . Ausfallen werden weiterhin nur Marius Behr, der sich aber bereits im Aufbautraining befindet, und Lamar Mallory, der am Dienstag am Meniskus operiert wurde. Für ihn holten die Stars ja Julian Jasinski, der nach seinem Comeback gegen Münster erneut dabei sein wird.

Der 84:71-Sieg gegen das hoch gehandelte Münster jedenfalls hat das Selbstvertrauen weiter gestärkt, meint Geschäftsführer Tobias Steinert. Er warnt aber auch: „Das nächste Spiel nach solch einem Sieg ist meist das schwerste. Wir müssen dieses Spiel mit der gleichen Intensität angehen wie gegen Münster.“