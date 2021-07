Bochum. Die Bochumer Basketballer füllen vor dem Trainingsstart ihren Kader für die 2. Bundesliga. Neue Kooperation mit den Hertener Löwen.

Der Kader für die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA füllt sich beim Aufsteiger VfL Sparkassen-Stars Bochum: Eine Woche vor Trainingsauftakt gab der Klub bekannt, dass mit Lasse Bungart, Ben Böther und Gabriel Jung drei Eigengewächse zum Kader des ProA-Teams gehören – die „Young Guns“, die den zehn bis elf Mann starken Profi-Kader ergänzen.

Für den 20-jährigen Guard Bungart wird es die dritte Saison in der Profi-Mannschaft. Da er kommende Saison nicht mehr für die Metropol Baskets in der Nachwuchs-Bundesliga NBBL spielberechtigt ist, wird er, um weiter Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln, mit einer Doppel-Spielberechtigung auch für die Hertener Löwen in der 1. Regionalliga auflaufen, mit dem die Sparkassen-Stars eine neue Kooperation haben.

VfL Sparkassen-Stars Bochum: Neue Kooperation mit den Hertener Löwen

Headcoach Felix Banobre sagt: „Lasse hat zwei Jahre mit uns gearbeitet und seine Arbeitseinstellung ist unbeschreiblich, er hat sich entwickelt und sein Lernprozess ist sehr schnell. Seine Physis macht ihn zu einem sehr guten Verteidiger. Ich bin glücklich, dass er bei uns bleibt und in dieser Saison wird er die Spielzeit bekommen, die er verdient in einer wichtigen Rolle als Doppellizenzspieler.“

Gabriel Jung kehrte vor der letztjährigen Aufstiegssaison zurück an den Stadionring, nachdem er in Bochum ausgebildet wurde, aber eine Saison lang in der NBBL und 1. Regionalliga in Hagen spielte. Auch er wird in der 1. Regionalliga mit einer Doppellizenz für Herten auflaufen, um Minuten zu sammeln.

„Ich bin sehr stolz und glücklich, dass Gabriel bei uns bleibt. Er ist der talentierteste der Young Guns. Seine Verbesserung war in der vergangenen Saison deutlich größer als erwartet“, sagt Coach Banobre zu Jung. „Mich macht es sehr stolz, dass wir drei Eigengewächse auch im kommenden Jahr auf dem ProA-Parkett wiedersehen werden.“

Böther hat bereits die ersten ProB-Punkte auf dem Konto

Der dritte und jüngste davon ist Ben Böther, auch für ihn ist es das dritte Jahr bei den VfL-Profis. Der 18-Jährige spielt seit 2014 für den Bochumer Nachwuchs und feierte in der vergangenen Saison seine ersten Zähler auf dem ProB-Parkett. In der kommenden Saison wird er neben dem ProA-Team auch für das NBBL-Team der Metropol Baskets Ruhr aktiv sein.

Nicht mehr zum Kader gehört dagegen Laurits Wilke, der vorerst nur in der NBBL auflaufen wird, um sich auf seine berufliche Ausbildung zu konzentrieren – er bleibt aber natürlich unter Beobachtung.

