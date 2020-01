Bochum. Die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum sind aktuell auswärts besser als daheim. Gegen ART Düsseldorf soll der dritte Heimsieg her.

VfL Sparkassen Stars Bochum wollen die Heimbilanz aufbessern

Auch im neuen Jahr ändert Felix Banobre nichts an seinen Aussagen zum Gegner. Auch vor dem Spiel seines Teams, den VfL Sparkassen Stars, gegen die ART Giants Düsseldorf am Samstag um 19 Uhr in der Rundsporthalle, lobt er den Kontrahenten. „Das ist eine gute Mannschaft mit einem guten Trainer. Das wird ein schwieriges Spiel. Die Düsseldorfer können jeden Moment explodieren.“

Auf das Spiel übertragen heißt das, dass die Düsseldorfer in der Tat mit mächtig Qualität im Team anreisen. Der treffsicherste Akteur der 2. Liga ProB spielt für Düsseldorf. Brady Dallas Rose hat in bislang 13 Spielen 263 Punkte erzielt. Das sind 20 Punkte im Schnitt. Gerne trifft er dabei von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Dazu kommen 56 Assists.

Schwache Düsseldorfer Defensive

Unter dem Korb wird er von Center Alexander Möller und dem litauischen Power-Forward Dainius Zvinklys unterstützt. Sie erzielen zusammen mehr als 20 Punkte und zehn Rebounds pro Spiel. Die Offensive der Düsseldorfer genügt durchaus höheren Ansprüchen. Die Defensive zählt dagegen zu den schwächsten der Liga.

Das als einfachen Schlüssel zum Sieg will Banobre aber nicht stehen lassen. „Düsseldorf kann verteidigen. Sie haben nur noch nicht zu ihrem Spiel gefunden. Wir müssen höllisch aufpassen.“ Besonders eben auch auf Brady Rose. „Den können wir nur als Team verteidigen“, sagt Banobre. „Da sind alle Spieler gefordert.“

Buljevic könnte eine Option sein

Möglicherweise somit auch Marco Buljevic. Der Distanzschütze hat am Sonntag das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Er könnte eine Option für das Düsseldorf-Spiel sein. „Er wird sich auf jeden Fall mit warm machen und dann ein Trikot anziehen“, sagt Banobre. „Kann sein, dass er Spielzeit bekommt. Er muss auf jeden Fall seinen Rhythmus wiederfinden.“ Schafft er das, kann er wieder ein wichtiger Faktor im Spiel der Bochumer werden.

Das wird derzeit von Lars Kamp und Conner Washington bestimmt. Beide sollen auch gegen Düsseldorf Regie führen. Das Ziel bleiben die Playoffs. Auf Platz sechs mit einer Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen scheinen die Bochumer da klar auf Kurs zu liegen. Allerdings wollen sie in der Tabelle gerne noch etwas klettern. Die Teams auf den Plätzen eins bis vier haben in den jeweils dritten Spielen der Playoffs Heimrecht.

Sparkassen Stars wollen Heimbilanz aufbessern

Die Düsseldorfer haben dagegen zwei Punkte Rückstand auf Platz acht und damit den ersten Playoff-Platz. Sie waren gut in die Saison gestartet, hatten auch gegen die Bochumer mit 82:74 gewonnen. Zuletzt hatten sie jedoch eine Bilanz von nur zwei Siegen und acht Niederlagen. Auswärts hat das Team von Trainer Jonas Jönke erst ein Spiel gewinnen können.

Die Bochumer dagegen waren in der ersten Saisonhälfte auswärts stärker als daheim. Nach zuletzt fünf Siegen in fremden Hallen soll gegen die Düsseldorfer die Heimbilanz aufgebessert werden.