VfL Sparkassen Stars Bochum weiter ohne Loch und Kamp

Kilian Dietz (M.)spielt mit den VfL Sparkassen Stars Bochum in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A am Sonntag bei den Dresden Titans.

Bochum. Ihr erstes Heimspiel haben die Sparkassen Stars Bochum verloren. Nun steht das erste Auswärtsspiel in Dresden an. Die Trainer kennen sich gut.

Mit einer Heimspiel-Niederlage gegen Nürnberg sind die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum in ihre dritte Saison in der 2. Bundesliga ProA gestartet. Auch die erste Auswärtsaufgabe wird schwer für das neuformierte Team von Trainer Felix Banobre. Am Sonntag, 8. Oktober, geht es um 16 Uhr gegen die Dresden Titans.

In der vergangenen Saison gewannen die Bochumer in Dresden. Das Dresdener Team von Coach Fabian Strauss entwickelte sich im Saisonverlauf dann aber zum Überraschungsteam, schaffte es in die Playoffs zog auch in den BBL-Pokal ein. Ab dieser Spielzeit werden die sechs besten ProA-Teams der Vorsaison am Pokal-Wettbewerb teilnehmen. Dieser neue Modus greift zunächst für fünf Spielzeiten.

Auch in dieser Spielzeit ist das Team hoch einzuschätzen. Der Großteil des Kaders ist geblieben, mit Grayson Murphy und Till Isemann sind zur neuen Saison zwei weitere starke Spieler dazugekommen.

Sparkassen Stars Bochum weiter ohne Loch und Kamp

Am ersten Spieltag gewannen die Dresdener überraschend deutlich mit 84:68 bei den Artland Dragons. Bester Werfer war dann auch gleich Grayson Murphy, der drei von vier Dreiern traf und 14 Punkte erzielte. Ebenfalls zweistellig punkteten Koen Alina Sapwell und Daniel Kirchner, die jeweils zehn Punkte erzielten. Dresden scheint einen tiefen und ausgeglichenen Kader zu haben.

Den haben prinzipiell auch die Sparkassen Stars. Auf zwei wichtige Spieler muss Trainer Banobre aber auch gegen Dresden verzichten. Lars Kamp fehlt nach seinem, Daumenbruch weiterhin, und Emil Loch muss ein weiteres Spiel wegen einer Sperre aus der Vorsaison zuschauen.

Die beiden Headcoaches Banobre und Strauss verbindet eine Freundschaft. Die beiden wissen auch, welche taktischen Kniffe der andere gerne nutzt. „Dresden spielt sehr gut und wird, nach der Leistung in der letzten Saison, wieder in den Top 6 landen“, sagte Banobre.

Er bescheinigt Strauss erneut einen „super Job. Man kann sehen, dass sie mit großem Vertrauen und Herz spielen. Das ist dem Fakt geschuldet, dass sie den Kern des Teams für mehrere Jahre behalten konnten. Gegen Artland starteten sie mit der ProB Starting Five. Das sind die Spieler die das Tempo halten und für das Team spielen. Kirchner gibt die Richtung vor, Voigtmann mit seinem Passspiel und IQ und Graham auf der 4 und Inside. Dazu Isemann, Murphy und Sapwell, die dem Team noch mehr Power geben.“

Sparkassen Stars Bochum wollen Vorjahressieg in Dresden wiederholen

Sein Team müsse, egal was passiert, bei sich bleiben. „Es ist wichtig, dass wir fokussiert auf uns sind. Dresden ist auf einem anderen Level und muss, den Erwartungen entsprechend, unter den Top 6 landen. Wir wachsen immer noch, werden aber immer konkurrenzfähiger. Unsere Woche lief hoffnungsvoll und ich hoffe, wir können Dresden auf Augenhöhe begegnen.“

Darauf hofft auch Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert: „Dresden war das Überraschungsteam der letztjährigen ProA-Saison. Solch eine Erfolgsstory haben wahrscheinlich die wenigsten Beobachter vor der Saison auf dem Schirm gehabt. Sie haben die Leistungsträger des letzten Jahres zusammengehalten und sich punktuell weiter verstärkt. In dieser Saison ist mit ihnen als sicherer Playoff-Kandidat zu rechnen. Auf uns wartet am Sonntag keine leichte Begegnung, um nach der Auftaktniederlage gegen Nürnberg das erste Erfolgserlebnis der Saison zu verbuchen. Aber im vergangenen Jahr haben wir in Dresden auch unseren ersten Saisonsieg gefeiert. Daran wollen wir anknüpfen.“

