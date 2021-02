VfL Sparkassen Stars Bochum verlängern mit Trainer Banobre

Bochum Seit zwei Jahren ist Felix Banobre nun Trainer der Sparkassen Stars Bochum. Der Verein verlängerte nun seinen Vertrag um zwei Jahre.

Felix Banobre bleibt auch in den nächsten beiden Jahren Trainer des Basketball-Zweitligisten VfL Sparkassen Stars Bochum. Der Verein teilte nun die Vertragsverlängerung bis 2023 mit. Der Vertrag gilt sowohl für einen Verbleib in der ProB als auch für den Aufstieg in die ProA.

Vor zwei Jahren wechselte Banobre (50) vom SC Rist Wedel zu den Sparkassen Stars Bochum. Er qualifizierte sich mit seinem Team mit zwölf Siegen und zehn Niederlagen im ersten Jahr in Bochum mit dem Erreichen des fünften Tabellenplatzes für die Playoffs, bevor die Saison aufgrund der Covid-19-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde.

Hauptrundenmeisterschaft im Visier

In der aktuellen Saison stehen die Sparkassen Stars mit 15 Siegen und drei Niederlagen auf dem ersten Platz der ProB Nord und haben die Hauptrundenmeisterschaft fest im Visier. Die würde ihnen den Heimvorteil in den modifizierten Playoff-Modus sichern.

„Felix Banobre ist ein international erfahrener Trainer, der in seinen zwei Jahren in Bochum bereits viel bewirkt und in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Management die Strukturen Richtung ProA weiterentwickelt hat", sagte Sparkassen Stars Finanzvorstand Hans Peter Diehr.

Dank an die Geschäftsführung

"Er ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass sich high-level Spieler für unseren Standort entschieden haben und in Zukunft werden. Zusätzlich ist die Entwicklung junger Spieler deutlich zu sehen und macht uns als Standort für ambitionierte Spieler attraktiv. Wir freuen uns sehr, ihn und seine moderne Philosophie von schnellem und attraktivem Basketball mindestens zwei weitere Jahre in Bochum zu haben. Das ist ligaunabhängig ein sehr wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Zukunft.“

Felix Banobre freut sich bereits auf seine Zukunft bei den Sparkassen Stars. „Ich bin dankbar, dass Hans Peter Diehr und die Geschäftsführung den Wunsch geäußert haben, meinen Vertrag verlängern zu wollen. Wir hatten lange Gespräche und beide Seiten sind der Meinung, dass wir uns auf einer Seite sehr wohl fühlen und sehr gut zusammenarbeiten. Das Umfeld, die Arbeitsabläufe und das Zusammengehörigkeitsgefühl des Teams verbessern sich stark."

Vor allem aber fühle er sich sehr glücklich. "Ich bin glücklich, all diese Menschen in diesem Umfeld hier getroffen und kennengelernt zu haben, die sich um mich kümmern, und ich bin ebenso glücklich, dass ich in diesen schwierigen Zeiten eine Kontinuität in diesem wunderbaren Sport haben kann. Die VfL Sparkassen Stars Bochum wachsen weiter und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein."

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den VfL-Bochum-Newsletter anmelden!