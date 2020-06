VfL Sparkassen Stars Bochum verabschieden sieben Spieler

Bochum. Das Ziel der Sparkassen Stars Bochum nächste Saison heißt Aufstieg. Dafür wird der Kader runderneuert. Sieben Spieler werden verabschiedet.

Ihr Ziel für die nächste Saison haben die VfL Sparkassen Stars Bochum klar festgelegt. Das Team soll unter Trainer Felix Banobre den Aufstieg in die ProA schaffen. Dafür wird der Kader nun extrem umgebaut. Bei Center Florian Wendeler hatten die Bochumer bereits vermeldet, dass er gehen wird. Nun melden die Bochumer, dass sechs weitere Spieler nicht mehr im Aufgebot stehen werden. Darunter ist auch der letzte verbliebene „Aufstiegsheld“ des VfL.

Center Raphael Bals spielte acht Jahre für die Bochumer. „Er hat sich dabei“, so Hans Peter Diehr, Finanzvorstand der Sparkassen Stars, „den Status eines Publikumslieblings erarbeitet. Vor allem seine kompromisslose Verteidigungsarbeit hat ihn zu einem wichtigen und lange unverzichtbaren Spieler gemacht.“

Auch Gebhardt und Bungart gehen

Drei Jahre stand Mark Gebhardt im Bochumer Kader und war ein Leistungsträger und Verteidigungsspezialist, der häufiger mit Sonderaufgaben betraut wurde. In der abgeschlossenen Spielzeit stand er neunundzwanzig Minuten für die Bochumer auf dem Parkett und sammelte dabei 6,9 Punkte pro Spiel. Diehr: „Der Umzug in den Niederrhein verbundenen mit einem hohem Zeit- und Kostenaufwand für die Fahrten nach Bochum waren der Hauptgrund für die Trennung. Bei beiden Spielern bedanken sich die VfL Sparkassen Stars Bochum ausdrücklich für die schöne und lange gemeinsame Zeit und wünschen für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Nicht mehr für die Bochumer spielen wird auch Lasse Bungart. Er sammelte seine ersten Minuten Bundesligaerfahrung bei den Bochumern. Nun zieht es den 19-jährigen zum Studium nach Salzburg. Zurück nach Hamburg geht es dagegen für Mario Blessing. Vor Saisonbeginn war er als Führungsspieler nach Bochum gewechselt. Nach nur wenigen Spielen verletzte er sich und fiel für den Rest der Saison aus.

Zwei neue Importspieler werden kommen

„Wechsel wird es auch auf den Importpositionen geben“, sagte Diehr. Der britische Nationalspieler Conner Washington, früh in der Saison nachverpflichtet, hätten die Bochumer gerne gehalten. „Er hat unser attraktives Angebot abgelehnt“, sagte Diehr. „Er wird wieder in seiner Heimat Leicester aktiv sein. Die Geburt des zweiten Kindes und die Option vor der Haustür zu spielen, war einer der Hauptgründe für die junge Familie in der Heimat zu bleiben.“ Die unklare Situation über den Status britischer Spieler durch den Brexit ab dem 1. Januar 2021 sei auch ein Faktor im Entscheidungsprozess gewesen.

Conner Washington (l.) hätten die VfL Sparkassen Stars Bochum gerne gehalten. Er spielt künftig wieder in England. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Da die Verhandlungen mit einem neuen Importspieler schon weit vorangeschritten sind“, sagte Diehr, „wird es auch kein Wiedersehen mit Zach Haney geben.“ Mit 16,1 Punkten und 8 Rebounds pro Spiel habe der US-amerikanische Center durchaus überzeugt, „er passte aber nicht mehr optimal in die neue Kaderplanung. Auf ihn kommt eine neue Herausforderung in der ProA zu“.

Sieben Spieler weg, erst sechs Spieler da. „Es wartet viel Arbeit auf uns“, sagte Diehr, „um die entstandenen Lücken wieder aufzufüllen und einen noch schlagkräftigeren Kader zu bauen.“ Die Verpflichtung von Niklas Geske und die Verlängerung mit Lars Kamp seien erste wichtige Bausteine gewesen. Diehr: „Weitere sollen schon bald folgen.“