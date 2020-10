Bochum. In zwei Wochen startet die 2. Basketball Bundesliga. Für die VfL Sparkassen Stars Bochum steht am Sonntag gegen Paderborn der vorletzte Test an.

Viel Vorbereitungszeit bleibt nicht mehr. Am 17. Oktober starten die VfL Sparkassen Stars Bochum in die Saison der 2. Basketball Bundesliga ProB. Zwei Testspiele bestreitet das Team von Trainer Felix Banobre bis dahin noch. Am Sonntag (4.) geht es gegen den Pro-A-Ligisten Uni Baskets Paderborn. Diesmal sind in der Rundsporthalle Zuschauer zugelassen.

Bis zu 200 Zuschauer dürfen es werden. Der Ticketvorverkauf läuft längst. Karten gibt es ausschließlich online über Ticketmaster. Das gilt auch für die Saison. Da hat sich die Liga nun auch entschieden, dass keine Gästefans zugelassen sind, in keiner Halle.

Allen und Mallory kehren wohl zurück

In der vergangenen Woche stand für die Bochumer nach der Absage des Tests gegen die EN Baskets Schwelm kein Vorbereitungsspiel an. Stattdessen sollten sich die verletzten Spieler auskurieren. Die Liste der verletzten Spieler ist inzwischen um Elijah Allen und Lamar Mallory kürzer geworden. Beide feiern am Sonntag ihr Comeback im Kader der Bochumer.

„Wir sind durch unsere aktuelle Verletztensituation leider nicht an dem Punkt, an welchem wir als Team eigentlich sein wollten“, sagte Banobre. „Aber wir werden am Sonntag unser Bestes geben, Paderborn in Sachen Spiellevel und Intensität Paroli bieten zu können. Wir werden Lösungen für Niklas Geske finden müssen, da er voraussichtlich unser einziger Aufbauspieler sein wird.“

Vorfreude auf ein Spiel vor Zuschauern

Die Verletztenliste ist trotz der beiden Rückkehrer weiter lang. Weiterhin ausfallen werden Marius Behr (Adduktorenverletztung), Niklas Bilski (Fußverletzung), Gabriel Jung (Infekt) sowie Lars Kamp. Zudem steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz des Spaniers Miki Servera. Er fehlte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses.

Dennoch sei die Vorfreude auf den Test groß, sagte Geschäftsführer Tobias Steinert. „Wir können zum ersten Mal in eigener Halle vor bis zu 200 Zuschauern spielen.“ Möglich mache dies die „enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit dem Referat für Sport und Bewegung der Stadt und dem Gesundheitsamt. „Mein Dank gilt den örtlichen Behörden, die beim Hygienekonzept und der Zulassung von Zuschauern zu jeder Zeit vorbildlich unterstützt haben, sagte Steinert. „Ich freue mich sehr, dass wir am Sonntag als ersten Test bis zu 200 Zuschauer empfangen dürfen, denn im Endeffekt sind unsere Fans diejenigen für die wir unsere tägliche Arbeit verrichten.“

Letzter Test gegen Phoenix Hagen

Eine Abendkasse wird es am Sonntag nicht geben. „Ich bitte darum, dass alle Besucher sich an die geltenden Hygieneregeln am Sonntag halten, da für uns die Gesundheit aller Beteiligten oberste Priorität genießt“, sagte Steinert.

Das Spiel gegen Paderborn wird ein Test für das letzte Testspiel gegen Phoenix Hagen am 10. Oktober und für die anstehende Saison der 2. Liga sein. Zu diesen Spielen werden dann vorerst bis zu 300 Zuschauer zugelassen sein.