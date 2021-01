VfL Sparkassen Stars Bochum sind heiß auf die Revanche

Bochum Erst ein Spiel haben die VfL Sparkassen Stars Bochum verloren - gegen Düsseldorf. Der Basketball-Zweitlgist ist heiß auf die Revanche.

Es geht Schlag auf Schlag für die Sparkassen-Stars Bochum. Nach dem hart erkämpften Auswärtssieg bei den Iserlohn Kangaroos am Sonntag nach Weihnachten steht bereits am zweiten Tag des neuen Jahres das erste Heimspiel 2021 an, ehe es am Mittwoch, 6. Januar, zum Nachholspiel nach Köln geht. Es ist ein besonderes Auftaktspiel für den Spitzenreiter der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Denn gegen die Art Giants Düsseldorf, die am Samstag zu Gast in der Rundsporthalle sind (19 Uhr, Livestream bei Sportdeutschland.TV ab 18.30 Uhr), gab es bisher die einzige Saisonniederlage für die Bochumer.https://www.waz.de/sport/lokalsport/bochum/sparkassen-stars-bochum-setzten-sich-in-iserlohn-durch-id231223756.html

Weil die VfL Sparkassen-Stars, die zwischenzeitlich ja in Quarantäne mussten, ihre sieben weiteren Partien bisher gewannen, thronen sie aktuell recht souverän dort, wo sie auch am Ende sein wollen: ganz oben. Die Verfolger Münster (drei Niederlagen), Itzehoe, Köln, Stahnsdorf und eben Düsseldorf (alle vier Niederlagen) haben bei teils deutlich mehr absolvierten Partien bereits einen ordentlichen Rückstand. Gelingt es den Sparkassen-Stars, ihren guten Lauf zu Jahresbeginn gegen die Giants und am Mittwoch beim Nachholspiel in Köln fortzusetzen, hätten sie einen weiteren großen Schritt Richtung Aufstieg gemeistert.

Keine Ausreden: Spieler der Sparkassen-Stars lernen aus der Pleite in Düsseldorf

Zunächst gilt der Fokus der Revanche. Mit 90:97 verloren die Sparkassen-Stars die Partie in Düsseldorf am fünften Spieltag. „Wir dürfen keine Ausreden suchen. Wir waren von Beginn an des Spiels nicht wir selbst. Dies ist das Spiel, von dem wir alle lernen sollten“, hatte Headcoach Felix Banobre damals ernüchternd erklärt – und seine Jungs lernten.

Topscorer der ART Giants, die sechs ihrer zehn Partien gewannen, ist der US-Aufbauspieler Dennis Mavin. Der 29-Jährige erzielte im Hinspiel gegen die Sparkassen-Stars 30 Zähler und überzeugt sonst mit einem Schnitt von 20,6 Punkten, 5,4 Assists und 5,8 Rebouns. Shawn Gulley mit 17,9 und Andrius Mikutis mit 14,8 Punkten sind die beiden weiteren Säulen der Gäste auf dem Parkett.

Drei Stammkräfte fallen bei den Sparkassen-Stars aus - auch Mallorys Einsatz ist fraglich

Bei den Bochumern werden drei Stammkräfte ausfallen. Julian Jasinski (Sprunggelenksverletzung), Marco Buljevic (Fingerverletzung) und Elijah Allen (Knieverletzung) stehen beim Jahresauftakt in der Rundsporthalle nicht zur Verfügung. Hinter den Einsätzen von Miki Servera (Aufbautraining nach Muskelverletzung) und Lamar Mallory (Knieverletzung) stehen noch Fragezeichen.https://www.waz.de/sport/lokalsport/bochum/sparkassen-stars-bochum-als-spitzenreiter-ins-neue-jahr-id231226684.html

So erwartet Headcoach Banobre die Gäste aus Düsseldorf

„Wir müssen uns bewusst sein, dass Düsseldorf ein sehr strategisches und intensives Spiel gegen Köln gewonnen hat und nun zehn Tage Vorbereitungszeit auf uns hatte. Sie sind gut gecoacht und wechseln in der Verteidigung viel zwischen Mann-Mann-Verteidigung, Zonen- und Pressverteidigungsarten“, blickt Banobre voraus. „Wir erwarten, dass sie so wie gegen Köln agieren werden. Aus dem Hinspiel müssen wir unsere Lehren für das Rückspiel ziehen und die Konzentration über die volle Spielzeit hochhalten. Es wird ein sehr physisches Spiel für unser Team.“

Der Stream der VfL Sparkassen-Stars Bochum startet am Samstag um 18.30 Uhr aus der Rundsporthalle. Zu sehen gibt es die Partie wie gewohnt kostenlos auf Sportdeutschland.TV. Gastkommentator ist Ex-Bochumer Michael Haucke.