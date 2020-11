VfL Sparkassen Stars Bochum siegen in Hamburg souverän

Es war ein (fast) rundum gelungener Samstagabend für die VfL Sparkassen Stars Bochum in Hamburg. Der Basketball-Zweitligist setzte sich beim Eimsbütteler TV trotz zweier Schwächephasen letztlich souverän mit 101:80 (43:36) durch und verteidigte damit die Tabellenführung in der ProB. Gabriel Jung erzielte seine ersten Punkte der Saison, und Marius Behr feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Niklas Geske, Lars Kamp, Lasse Bungart, Johannes Joos und Kilian Dietz bildeten die Starting Five und enttäuschten ihren Trainer nicht: Beim 4:4 konnten die Hamburger letztmals egalisieren, danach gaben die Bochumer ihre Führung nicht mehr ab. Lediglich im zweiten Viertel hatten die Hausherren die Oberhand. „Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert“, lobte Felix Banobre. Der Headcoach legte aber auch den Finger in die Wunde: „Es gab Momente, in denen wir große Fehler gemacht und unnötige Turnover begangen haben.“ So mussten die Bochumer zwischenzeitlich zwei Hamburger Läufe hinnehmen, gaben dann aber immer die passende Antwort. Dafür hatte Banobre wiederum ein Sonderlob parat.

Johannes Joos ist der überragende Spieler beim Sieg der Sparkassen Stars Bochum

Dabei konnte sich Bochum auf einen am Samstag überragenden Johannes Joos verlassen, der mit 28 Punkten und drei Assists Topsorer der Partie war und zudem 15 Rebounds holte. Der 25-jährige Power Forward, der im Sommer vom FC Schalke 04 zu den Bochumern gewechselt war, brachte gemeinsam mit Lars Kamp und Niklas Geske die Bochumer vor allem auch nach den Schwächephasen zurück ins Spiel. „Es war härter, als es das Endergebnis aussagt“, meinte Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert. „Letztlich aber war das ein souveräner Sieg von uns. Es ist alles im Lot.“

Gabriel Jung erzielt seine ersten Punkte – Marius Behr feiert sein Comeback

Besonders freute er sich über zwei Comebacks. Gabriel Jung brachte stets „frischen Wind“ ins Spiel, lobte Steinert. Der 19-Jährige, der die Vorbereitung aus gesundheitlichen Gründen verpasst hatte und sich nun herangekämpft hat, belohnte seine Leistung mit seinen ersten Punkten, insgesamt brachte er es auf sieben, darunter einen Dreier. Marius Behr feierte sein Comeback nach 266 Tagen ohne Pflichtspieleinsatz. In seinen paar Minuten Spielzeit erzielte er am Ende zwei Punkte von der Freiwurflinie. Bis er wieder bei 100 Prozent ist, dürfte es noch ein paar Wochen dauern nach seiner Adduktorenverletzung. Der Anfang ist gemacht.

Marius Behr feierte nach 266 Tagen sein Comeback bei den VfL Sparkassen Stars Bochum in der 2. Basketball Bundesliga ProB. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Über ein 10:4 und 15:5 zogen die Gäste beim ETV bereits im ersten Viertel auf 26:10 davon. Im zweiten Durchgang gönnten sich die Sparkassen Stars eine schöpferische Pause, trafen die Drei-Punkte-Versuche nicht, erlaubten sich einfache Fehler. Hamburg verkürzte auf 17:26 und ging dank 15 Punkten vom Topscorer der Liga, Mubarak Salami , mit einem 36:43 noch hoffnungsvoll in die Pause.

Auf Joos, Kamp und Geske ist Verlass

Joos, Kamp und Geske aber drehten zu Beginn der zweiten Halbzeit mächtig auf, führten die Bochumer schnell zu einem beruhigenden 60:44. Die Sparkassen Stars legten nach, ehe sie den Hamburgern nach einem klaren 71:46-Vorsprung einen 13:0-Lauf ermöglichten. Als der ETV zu Beginn des Schluss-Abschnitts noch einmal Hoffnung schöpfte beim 62:73, ließen sich die Bochumer nicht beirren und setzten sich letztlich souverän durch. „Wir haben immer die Kontrolle über das Spiel behalten“, meinte Tobias Steinert zufrieden.

Spitzenspiel in Köln steigt am 6. Januar

Nach dem Erfolg bei den Itzehoe Eagles (100:71) machten es die Bochumer damit zum zweiten Mal dreistellig. Mit fünf Siegen aus sechs Partien führen sie die Tabelle weiter an. Ärgster Verfolger sind nun die RheinStars Köln. Nach coronabedingten Spielausfällen zu Saisonbeginn haben die Domstädter ihre bisher vier Partien alle gewonnen. Am Samstag siegten sie glatt mit 97:78 bei den Iserlohn Kangaroos. Das Nachholspiel der Bochumer bei den Kölnern wurde mittlerweile terminiert. Am Mittwoch, 6. Januar (19.30 Uhr), sind die Sparkassen Stars in der Rheinmetropole zu Gast.

Weiter geht es aber zunächst mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht SC Rist Wedel am kommenden Sonntag, 6. Dezember. Anwurf in der Rundsporthalle wird um 17 Uhr sein. Zuschauer sind wegen der behördlichen Anordnungen aufgrund der Covid-19-Pandemie weiterhin nicht zugelassen.

Die Fakten zum Spiel: ETV Hamburg - VfL Sparkassen Stars Bochum 80:91 (36:43)

Viertel: 10:26, 26:17, 23:30, 21:28

VfL Sparkassen-Stars Bochum: Johannes Joos (28 Punkte), Lars Kamp (19), Niklas Geske (18), Elijah Allen (11), Kilian Dietz (8), Gabriel Jung (7), Marco Buljevic (5), Julian Jasinski (3), Marius Behr (2), Laurits Wilke, Lasse Bungart, Niklas Bilski

Mehr Artikel zum Basketball und Sport in Bochum und Wattenscheid:

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier