VfL Sparkassen-Stars Bochum erhalten Lizenz ohne Auflagen

Bochum. Basketball-Zweitligist VfL Sparkassen-Stars Bochum hat die Lizenz ohne Auflagen erhalten. Die Gegner in der ProB-Nordstaffel stehen nun fest.

Die VfL Sparkassen-Stars Bochum betonen seit Wochen, finanziell gesund durch die Coronakrise zu kommen. Eine weitere Bestätigung gab es nun von der Barmer 2. Basketball Bundesliga. Die Bochumer erhalten die Lizenz für die kommende Saison 2020/21 in der 2. Liga ProB ohne Auflagen. Dies gelang nur neun der 24 ProB-Vereine.

Dies gab die Dachorganisation nach „intensiver Prüfung der Lizenzierungsunterlagen“ nun bekannt. Während in der ProA ein paar Fragen offen sind aufgrund der Situation in der ersten Liga, sind die Fronten in der ProB geklärt. Wie berichtet gibt es in der abgebrochenen Saison keine Absteiger. Einige Klubs verzichteten auf den Aufstieg oder zogen ihr Team aus der 2. Liga zurück, teilte die Liga mit.

Das sind die Gegner der Bochumer: Viele alte Bekannte

Auch die Nord- und Südgruppen der ProB wurden eingeteilt. Bochum bekommt es in der ProB-Staffel Nord mit folgenden, vielen altbekannten Gegnern zu tun: Art Giants Düsseldorf, BSW Sixers, EN Baskets Schwelm, Eimsbütteler TV, Iserlohn Kangaroos, Itzehoe Eagles, Lok Bernau, RheinStars Köln, SC Rist Wedel, TKS 49ers, WWU Baskets Münster. Der Saisonstart ist noch nicht terminiert.

Itzehoe Eagles bleiben lieber in der ProB

Lars Kamp (r.) zählt zu den Säulen des neuen Teams der VfL Sparkassen-Stars Bochum. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Mit dem FC Schalke 04 Basketball hat ein Verein aus der vergangenen ProA-Saison keinen Lizenzantrag für die Saison 2020/21 eingereicht und verzichtet damit auf das sportliche Teilnahmerecht am Spielbetrieb der ProA. Der Erstplatzierte aus der ProB Nord, die Itzehoe Eagles, verzichten auf das Aufstiegsrecht in die ProA und werden in der Saison 2020/2021 wieder in der ProB an den Start gehen. Die scanplus baskets Elchingen haben als Erstplatzierter der ProB Süd während des Lizenzierungsverfahrens einen Verzicht auf das sportliche Teilnahmerecht in der ProA und ProB erklärt.

Mit den Baunach Young Pikes, der TG s´Oliver Würzburg II und den Baskets Juniors Oldenburg haben drei weitere ProB-Ligisten den Lizenzantrag für die ProB zurückgezogen.

Die sportlichen Aufsteiger in die ProB aus den Regionalligen sind die drei Regionalligameister RheinStars Köln, Eimsbütteler TV und die Arvato College Wizards. Die EPG Baskets Koblenz erhalten zudem eine Lizenz als 24. Mannschaft für die ProB der BARMER 2. Basketball Bundesliga.

Diese Teams haben die ProB-Lizenz ohne Auflagen erhalten

Sparkassen-Stars Bochum, Dresden Titans, FRAPORT SKYLINERS Juniors, Depant GIESSEN 46ers Rackelos, Itzehoe Eagles, FC Bayern Basketball II, EN BASKETS Schwelm, OrangeAcademy, SC Rist Wedel.

Folgende Clubs erhalten eine ProB Lizenz mit Auflagen oder unter Bedingungen: LOK Bernau, BSW Sixers, BBC Coburg, Basketball Löwen, ART Giants Düsseldorf, EBBECKE WHITE WINGS Hanau, Iserlohn Kangaroos, WWU Baskets Münster, MORGENSTERN BIS Baskets Speyer, TKS 49ers, TSV Oberhaching Tropics, Eimsbütteler TV, RheinStars Köln, Arvato College Wizards Karlsruhe, EPG Baskets Koblenz. Diese Klubs können noch Widerspruch einlegen.