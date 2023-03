VfL Sparkassen Stars Bochum bleiben im Play-Off-Rennen

Tom Alte von den VfL Sparkassen Stars ging angeschlagen in die Partie gegen Jena, konnte aber dennoch einige Akzente wie diesen Dunk setzen.

Bochum. Die Basketballer der VfL Sparkassen Stars bleiben im Rennen um einen Play-Off-Platz. Gegen Jena feierte Bochum einen klaren Heimsieg.

Die VfL Sparkassen Stars haben in der Rundsporthalle schon viele enge, dramatische Spiele abgeliefert in dieser Saison. Diesmal schonten sie die Nerven der über 1000 Fans: Der Bochumer Basketball-Zweitligist Pro A bezwang Medipolis SC Jena am Sonntagabend souverän mit 88:77 (45:34).

Damit hat der VfL als Tabellenelfter vier Punkte Rückstand auf Play-Off-Platz acht, den derzeit Bremerhaven belegt mit 30 Punkten. Jena muss als Vierzehnter nach unten gucken. Der VfL hat mit dem Abstiegskampf sechs Spiele vor Schluss der Hauptrunde dagegen nichts mehr zu tun.

Die Stars mussten am Sonntag auf Lars Kamp (Fußverletzung) verzichten. Tom Alte hatte sich im Training leicht verletzt, gab nach dem Warm-Up sein Okay, spielte aber weniger als gewohnt.

Starkes erstes Viertel legt die Basis - Crockett anfangs überragend

In Jena hatte der VfL noch mit 79:88 verloren, standesgemäß damals, denn „vor der Saison habe ich Jena zu den Top-vier-Teams der Liga gezählt“, meinte Geschäftsführer Tobias Steinert. Doch die gut besetzten Thüringer stecken (weiterhin) tief im Abstiegskampf. Bochum ist auch dank seiner Winterzugänge TJ Crockett und Jalen Bradley in der Rückrunde Tabellenfünfter. Steinert trotz der Niederlage zuvor beim Spitzenreiter Rasta Vechta: „Wir haben einen guten Lauf.“

Er sah sich bestätigt, vor allem im ersten Viertel. Nur zu Beginn führte Jena, ehe Jonas Grof die erste Stars-Führung zum 7:6 erzielte – fortan lag der VfL immer und meist klar in Front.

Bochum drehte auf. Der „Spaßvogel“ des Teams, Garrett Sams, machte ernst mit einem Dreier, und TJ Crockett legte eine fulminante erste Viertelstunde aufs Parkett. Der kurz vor Weihnachten verpflichtete US-Mann traf aus allen Lagen und Distanzen, sammelte 15 Punkte in den ersten 14 Minuten. Er versenkte kurz vor der Pause einen Dreier und legte einen Korbleger nach – 26:14. Eine komfortable Führung auch dank fünf verwandelter Dreier von neun Versuchen. Jena verteidigte nicht wirklich konsequent, Bochum nutzte das aus.

Im dritten Viertel kommt Jena einmal kurz heran - Bochum gibt die Antwort

Im zweiten Abschnitt konnte Bochum das Niveau nicht halten. Durchaus Tempo, aber auch viele Fehler hüben wie drüben prägten die Partie. Die Stars hielten die Führung recht konstant, es ging mit einem 45:34 in die Pause.

Im dritten Durchgang gab es einen Bruch. Jena kämpfte sich auf 48:54 heran. Conley Garrison erhöhte auf 57:48, er bleibt ein Mann der wichtigen Punkte. Ebenso wie Niklas Geske, der mit einem Dreier traf, ehe Garrison nachlegte: 62:48, ein 8:0-Zwischenspurt binnen nur 40 Sekunden sorgte wieder für klare Verhältnisse. Mit einem Alte-Dunk und damit 20 Punkten Vorsprung (68:48) ging es in den Schlussabschnitt.

Jena gab nicht auf, halbierte den Rückstand (60:70), aber richtig eng wurde es nicht. Bochum antwortete zur rechten Zeit, setzte sich über ein 75:60 (35.) und 84:71 (38.) am Ende glatt mit 88:77 durch. Mit einem Alley-oop - einem in der Luft geschnappten und dann direkt per Dunk verwandeltem Ball - setzte TJ Crockett, der Spieler des Spiels, den krönenden Schlusspunkt.

Zwei NRW-Duelle: Sparkassen Stars setzen Fanbus ein

Sechs Spiele stehen in der Hauptrunde noch an, zunächst zweimal auswärts bei schlagbaren Gegnern: Bochum reist erst zu den WWU Baskets Münster (2. April, 18 Uhr), am Karsamstag geht es zu den Art Giants Düsseldorf (8. April, 19 Uhr). Zu den NRW-Duellen setzt der Verein jeweils einen Fanbus ein, bis Montagmittag kann sich für die Münster-Tour noch anmelden über die Website des Klubs.

Das nächste Heimspiel steigt dann in einer knackigen Woche am Mittwoch, 12. April, gegen Trier (19.30 Uhr), gefolgt vom letzten Saison-Heimspiel gegen die Kirchheim Knights (15. April, 19 Uhr). Zum Abschluss geht es auswärts in Nürnberg (23. April) und bei den Artland Dragons (29. April) um Punkte.

Die Fakten zum Spiel

VfL Sparkassen Stars Bochum - Medipolis SC Jena 88:77 (45:34). Viertel: 26:14, 19:20, 23:14, 20:29

Bochum: Grof (2 Punkte), Drescher (10), Bradley (15), Andre (6), TJ Crockett (23), Sams (8), Geske (7), Dietz (2), Garrison (11), Alte (4).

