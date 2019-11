VfL Sparkassen-Stars Bochum bekommen ein paar Tage frei

Marius Behr (l.) und die VfL Sparkassen-Stars Bochum haben ein Lauf. In der 2. Basketball Bundesliga ProB haben sie drei Spiele in Reihe gewonnen.

Bochum. In der 2. Basketball-Liga ProB ist am Wochenende spielfrei. So bekommen auch die Spieler der VfL Sparkassen-Stars Bochum Zeit zum Luft holen.

Oft hat Felix Banobre nicht die Chance, sich ein Spiel des Fußball-Zweitligisten Vfl Bochum anzusehen. Er hat als Trainer des Basketball-Zweitligisten VfL Sparkassen-Stars Bochum meistens andere Verpflichtungen. Diesen Samstag würde es passen. Die Basketballer haben frei, die VfL-Fußballer haben ein Heimspiel. Banobre aber wird nicht im Stadion sein. „Nein“, sagt er, „das ist nicht mein Sport. ich bin Basketball-Trainer und ein Basketball-Freak. Ich werde am Samstag wohl einen Freund in Österreich besuchen und mir da ein Liga-Spiel ansehen.“

Möglich, dass einige der Spieler im Ruhrstadion sein werden. Zwischen den Fußballern und den Basketballern des VfL gibt es durchaus Berührungspunkte. So waren die Basketballer zur Saisoneröffnung der Fußballer und dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin da. Regelmäßig werden im Ruhrstadion während der VfL-Spiele die Spieldaten der Basketballer durchgegeben. Fußballer und Basketballer nähern sich mehr und mehr an.

Das Team der Stunde

Bei den Ergebnissen und Leistungen ist das derzeit nicht der Fall. Während die Fußballer nicht aus dem Tabellenkeller kommen und in ihren Vorstellungen zuverlässig unzuverlässig daher kommen, haben sich die Basketballer längst stabilisiert. Mit jedem Spieltag klettern sie ein Stück weiter nach oben. Durch den Sieg gegen die Itzehoe Eagles haben sie die Itzehoe Eagles als Team mit dem besten Lauf abgelöst. Drei Spiele in Reihe hat das Banobre-Team gewonnen, zwei davon in fremder Halle.

Gegen Itzehoe spielte das junge Team im vierten Viertel so, als wäre es ein Bus, dessen Bremsen kaputt sind. Es ging immer nur noch nach vorne, unaufhaltsam. Itzehoe hatte dem Willen, der Kampfbereitschaft und der Trefferquote der Bochumer irgendwann nichts mehr entgegen zu setzen. Mit 33:12 ging das letzte Viertel an die Bochumer. Die Wende zum Sieg kam endgültig mit Lars Kamp.

Lars Kamp als einer der Anführer

Er traf per Dreier zum 70:68. Er traf per Dreier zum 73:68. Er traf per Dreier zum 76:70. Das Spiel war gedreht und Kamp hatte neuerlich gezeigt, dass er nicht nur Hoffnungsträger, sondern der erhoffte Punktelieferant und einer der Anführer ist. „Er ist jetzt im Rhythmus“, sagt Banobre über den Shooting Guard, den, eins zu eins übersetzt, werfenden Verteidiger, zu dessen großen Repertoire auch Distanzwürfe gehören. Kamp selber sagt, dass er noch nicht bei Einhundert Prozent sei. Aber die Saison läuft ja auch noch ein bisschen. Da können sich auch die beiden Import-Spieler des VfL, Conner Washington und Zach Haney, weiter einspielen und ebenfalls noch steigern.

„Zach Haney ist jung“, sagt Banobre über den US-Amerikaner. „Er muss sich weiterhin an die europäische Art des Basketballs gewöhnen.“ Dass Washington das Spiel seines Teams auf ein anderes Level würde heben können, damit hatte Banobre gerechnet. „Er spielt Nationalmannschaft, hat in der Europaleague gespielt. Er ist ein High-Level-Player.“ Und er macht aus dem Banobre-Team fast schon mehr als nur ein Team, das in die Playoffs möchte. Zumal weitere Spieler mit Erfahrung und hoher Qualität zurückkommen: Mario Blessing und Marco Buljevic. Für beide aber kommt das nächste Spiel in jedem Fall zu früh. Buljevic fällt noch bin zum Januar aus, Blessing ist vielleicht in zwei oder drei Wochen wieder dabei.

Pizza und Europapokal

Weiter geht es am übernächsten Wochenende mit dem Spiel bei den WWU Baskets Münster. Das Team hat Ansprüche auf den Aufstieg angemeldet. Da wird sich erneut zeigen, wohin der Weg der Bochumer Basketballer in dieser Saison führen könnte.

Am Donnerstag führt er sie in die Trainingshalle. Vor dem freien Wochenende hatte Banobre normal Training angesetzt. „Aber es wird nur ein leichtes Training“, sagte Banobre. „Es wird Pizza geben und wahrscheinlich gucken wir dann noch etwas Europapokal.“ Nein, natürlich nicht Fußball, sondern Basketball. Am Donnerstagabend spielt Basketball-Erstligist Alba Berlin international.