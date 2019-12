Bochum. Trainer Felix Banobre hat seinen Spielern über Weihnachten frei gegeben. Am Sonntag bittet er wieder zum Training. Am 4. Januar startet die Liga.

VfL Sparkassen Stars beenden ihre kurze Feiertagspause

Die Weihnachtstage hat Felix Banobre bei seiner Familie in Spanien in La Coruña verbracht. Auch der Trainer des Basketball-Zweitligisten VfL Sparkassen Stars Bochum nutzte die Zeit, um etwas Abstand zum Basketball zu bekommen. Seinen Spielern hatte er sogar eine echte Pause vom Basketball „verordnet“. Er selber arbeitete weiter. „Für Trainer gelten solche Auszeiten nicht“, sagte er. „Trainer sind da anders.“ Er bereitete die zweite Saisonhälfte vor. Das Ziel heißt weiterhin: Playoffs.

Auch deshalb war es für ihn so wichtig, dass die Spieler noch einmal durchatmen, auf andere Gedanken kommen. Viel Zeit hatten sie dafür nicht. Die Sparkassen Stars spielten zuletzt am 21. Dezember in und gegen Rist Wedel. Trainingsauftakt ist am Sonntag, 29. Januar. Das erste Spiel der zweiten Saisonhälfte findet bereits am 4. Januar in der Rundsporthalle gegen Düsseldorf statt.

Die Playoffs beginnen Mitte März

„Wir haben von August bis kurz vor Weihnachten keine Pause gemacht“, sagt Banobre. „Wenn wir nun am Sonntag mit dem Training beginnen, haben wir bis Ende März, beziehungsweise April keine Pause mehr.“ Das letzte Spieltag der normalen Punkterunde findet am 7. März statt. Danach starten die Playoffs mit den Spielen gegen die Teams der Südstaffel. Erster Spieltag der Playoffs ist das Wochenende 14./15. März. Die beiden Finalspiele finden am ersten Mai-Wochenende statt. Sie sind (noch) nicht das Ziel der Sparkassen Stars.

Zumindest ist der sportliche Plan des Teams nicht zwingend auf einem Aufstieg in dieser Saison ausgelegt. „Wenn wir jetzt den Aufstieg schaffen würden“, sagt VfL-Finanzvorstand Hans Peter Diehr, „würden wir ihn annehmen. Aber da wir ein so junges Team haben und auch sportlich gerne in unserem Tempo wachsen wollen, wäre für uns der Aufstieg in der folgenden Saison das erklärte Ziel.“ Wobei Diehr weiß, dass sich ein Aufstieg in Mannschaftssportarten selten exakt planen lässt.

Fünf der sieben Siege gelangen auswärts

Wie schnell Pläne über den Haufen geworfen werden müssen, haben sie bei den Sparkassen Stars in der ersten Saisonhälfte selbst erlebt. Zunächst fielen Marco Buljevic und Lars Kamp aus. Dann meldete sich Kamp zurück, dafür fiel danach Mario Blessing aus. Weil Buljevic bis Anfang Januar ausfällt, verpflichteten die Sparkassen Stars Conner Washington nach. Es war eine gute Verpflichtung.

Wobei das junge Team, das fast ausschließlich aus jungen deutschen Spielern besteht, auch ohne Blessing, Buljevic und Washington Spiele gewann. Nach schwachem Start mit vier Niederlagen in Reihe gelang bei den TKS 49ers der erste Sieg. Danach hatte sich das Banobre-Team gefangen. Zum Ende des Jahres liegen die Sparkassen Stars auf Platz sechs und haben vor allem auswärts überzeugt. Fünf der sieben Siege gelangen in fremder Halle.