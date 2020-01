Bochum. Am 8. Januar fangen die B-Junioren des VfL mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte an. Bis zum Start stehen sieben Testspiele an.

VfL-Jugend testet intensiv vor Start in zweite Saisonhälfte

In Kaiserau finden derzeit die ersten Sichtungslehrgänge für die U12-Westfalenauswahl statt. David Siebers ist vor Ort. Für den B-Jugendtrainer des VfL gehört das quasi zum Anforderungsprofil dazu. Bei diesen Lehrgängen zeigen sich durchaus schon Talente. Und die möchten sie natürlich gerne beim VfL spielen haben. Wenn möglich. Denn auch andere Bundesligisten schicken Beobachter. Für Siebers ist es indes auch eine Abwechslung. Das Training bei der B-Jugend ruht. Am 8. Januar startet die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Zwei Tage später als die Profis fangen die B-Junioren des VfL somit mit dem Training wieder an. Dafür hat Siebers deutlich mehr Testspiele ausgemacht. Die Profis absolvieren zwei Partien innerhalb des Trainingslagers in Spanien. Die B-Junioren absolvieren sieben Testspiele. Sechs hat Siebers bereits klar gemacht. Für das siebte und letzte fehlt ihm noch der Gegner, weil der ursprünglich angedachte kurzfristig absagen musste.

Spielführer und Torwart Ernst kehrt zurück

Personell wird es keine Veränderungen im Kader der B-Junioren geben. Siebers freut es allerdings, dass Tjark Ernst wieder voll mit dabei ist. Der Torwart und Spielführer hatte sich früh in der Saison verletzt und war lange ausgefallen.

Los geht es mit den Testspielen am Dienstag, 14. Januar, um 19.15 mit der Partie in Dortmund gegen eine Mischung der U18 und der U19 des Hombrucher SV. Am Sonntag, 19. Januar, gibt es dann ein Heimspiel (13 Uhr) gegen die U17 des MSV Duisburg. Vom 23. bis zum 26. Januar geht es in ein Kurztrainingslager nach Hamburg. Dort spielt das Siebers-Team dann jeweils gegen die U17 des Hamburger SV (24. Januar, 18.30 Uhr) und des FC St. Pauli (26. Januar, 11 Uhr). Einen Doppeltest gibt es am am Wochenende 1. und 2. Februar. Am Samstag spielt die VfL-Jugend in Bochum gegen den VfL Osnabrück (13 Uhr), am Sonntag gegen den SV Darmstadt (13 Uhr). Für das Wochenende darauf sucht Siebers noch den Gegner.

A-Jugend testet gegen Borussia Dortmund

Der des ersten Spieltages der zweiten Saisonhälfte der B-Jugend-Bundesliga steht fest. Am Sonntag, 16. Februar, geht es in Dortmund gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

Nominell deutlich einfacher gestaltet sich die erste Aufgabe in der Bundesliga im neuen Jahr für die A-Junioren des VfL. Das Team von Trainer Matthias Lust startet am Sonntag, 2. Februar, mit einem Heimspiel gegen den Ligaletzten Alemannia Aachen in die zweite Saisonhälfte.

Auch Lust hat bis dahin zahlreiche Testspiele ausgemacht. Bereits am 8. Januar geht es gegen den RSV Meinerzhagen (19 Uhr). Es folgen Spiele gegen die Sportfreunde Siegen (11. Januar, 12 Uhr), Karlsruher SC (17. Januar, 18.15 Uhr), Hamburger SV (19. Januar, 10.30 Uhr) und schließlich Borussia Dortmund (25. Januar, 11 Uhr).