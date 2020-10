Bochum. Drei Pflichtspiele, 17:0 Tore: Viel besser kann man kaum starten. Die Fußballerinnen des VfL Bochum sind jetzt auch in Menden der klare Favorit.

In der Erfolgsspur befinden sich die Regionalliga-Fußballerinnen des VfL Bochum. Sie blieben bei den hohen drei Siegen zuletzt ohne Gegentor, gewannen 8:0 und 6:0 in der Liga und 3:0 im Pokal. Das möchten sie auch am Sonntag (11.) fortsetzen, wenn sie beim SV Menden zu Gast sind (15 Uhr).

Die Gastgeberinnen blicken im Gegensatz zu den VfL-Frauen auf einen weniger gelungenen Saisonstart zurück. Sieglos stehen sie mit 1:11 Toren am unteren Ende der Tabelle. „Dennoch dürfen wir sie nicht unterschätzen“, sagt VfL-Trainer Paul Müller und verweist auf das erste Spiel von Menden, in dem sie nur mit 0:1 Recklinghausen unterlagen.

Bochums Trainer Müller kritisiert die erste Halbzeit gegen SGS Essen

Das Unterschätzen des Gegners ist ohnehin etwas, vor dem Müller zu warnen pflegt, weil genau diese Spiele in der vergangenen Spielzeit für die Bochumerinnen mächtig nach hinten losgingen. Und auch zuletzt gegen die SGS Essen U20 nahm die Müller-Elf die Partie in Halbzeit eins vermeintlich auf die leichte Schulter und konnte in diesen 45 Minuten weniger überzeugen.

Entsprechend hofft der Trainer, dass diese jüngste Erfahrung eine Lehre zur rechten Zeit war. „Wir müssen über die gesamte Spielzeit unsere Stärken ausspielen und vor allem konzentriert sein“, merkt Müller noch einmal an. Verbessern müssen die VfL-Frauen allerdings noch einmal ihre Chancenverwertung, da ihr Coach dort zuletzt noch Luft nach oben sah - trotz der Torflut. Hinter dem Einsatz von Jenny Brinkert steht zwar noch ein Fragezeichen, ansonsten sind aber alle Spielerinnen mit von der Partie.