Bochum. Der VfL Bochum ganz oben, jetzt kommen die Spitzenspiele. Stimmen Sie im Fan-Barometer ab: Glauben Sie an den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga?

Zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahren steht der VfL Bochum an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Die einst „Unabsteigbaren“ wurden im vergangenen Jahrzehnt zu den „Unaufsteigbaren“ – oder doch nicht? Trainer Thomas Reis jedenfalls ist auf einem guten Weg, Bochum zurück in die Bundesliga zurückzuführen und ist sicher nicht alleine mit der Meinung, dass sein Team verdient auf Rang eins steht.

Jetzt warten die packenden, vielleicht vorentscheidenden Wochen mit den Topspielen unter anderem gegen den Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel – und zuerst bei Greuther Fürth am Samstag. Wir wollen wissen: Gibt es schon eine Vor-Aufstiegs-Euphorie beim VfL – oder überwiegen noch die Zweifel? Stimmen Sie ab:

Unsere aktuellen Berichte zum VfL Bochum:

Die neusten VfL-Nachrichten direkt ins Postfach:

Täglich berichten unsere Reporter von der Castroper Straße und sind auch bei jedem Auswärtsspiel dabei. Immer nah dran am VfL – so nah, wie es eben in Corona-Zeiten geht. Mit dem VfL-Newsletter der WAZ bekommen Sie die aktuellsten Nachrichten zum VfL immer direkt in ihr E-Mail-Postfach:

Der VfL-Bochum-Newsletter: Jetzt anmelden! Vorberichte, Spielberichte, Analysen, Hintergründe: Hier bekommen Sie alles zum VfL Bochum direkt ins Postfach. Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Berichte, Hintergründe, Stimmen und Analysen zum VfL Bochum finden Sie hier