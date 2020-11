Dass Anthony Losilla beim VfL Bochum auf der Bank sitzt, kommt selten bis nie vor. Der Kapitän ist eine stets verlässliche Größe. Auch in dieser Saison ist er bereits wieder der Spieler in der Liga mit den meisten gelaufenen Kilometern. Im Spiel gegen die Würzburger Kickers konnte er jedoch nicht so viele Kilometer wie gewohnt sammeln. Er fand sich früh auf der Bank wieder.

Es war nicht das Spiel des Franzosen. Vor dem 1:0 in der siebten Minute für Würzburg verlor er im Mittelfeld den entscheidenden Zweikampf und kam seinem Gegenspieler nicht mehr hinterher. Nur zwei Minuten später bekam er für das Festhalten eines Gegenspielers die Gelbe Karte. Losilla hätte sich erneut nur wenige Minuten später nicht beschweren können, wenn er mit Gelb-Rot vom Platz gemusst hätte.

Reis bleibt kein Handlungsspielraum

VfL-Trainer Thomas Reis blieb daher kein Handlungsspielraum. Bereits in der 25. Minute nahm er Losilla runter, brachte Robert Tesche. An den bisherigen fünf Spieltagen hatte Losilla jeweils durchgespielt. Das letzte Mal ausgewechselt wurde er am 27. Spieltag der Vorsaison. Da nahm Reis ihn eine Viertelstunde vor dem Ende beim Spiel in Karlsruhe vom Platz. Reis brachte seinerzeit Sebastian Maier für ihn.

Ungewohnt viel Zeit verbrachte Losilla also in Würzburg auf der Bank. Gegen Greuther Fürth wird er aber wohl dennoch wieder in der Startelf stehen. Auch wenn Robert Tesche es gegen Würzburg gewohnt unaufgeregt und daher gut machte. Dann wird Losilla wieder deutlich mehr Kilometer sammeln. Im Schnitt läuft er 12 Kilometer. Gegen Würzburg waren es 3,26 Kilometer nach 25 Minuten. Hochgerechnet wären das wohl auch wieder knapp 12 Kilometer geworden.