So war es Anfang 2020 in der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Arminia Bielefeld: Bielefelds Andreas Voglsammer (v.) feiert sein Tor zum 1:0.

Fußball - 2. Liga VfL Bochum testet in der Länderspielpause gegen Bielefeld

Bochum. Nach dem Spiel gegen Osnabrück hat der VfL Bochum in Liga 2 bis 17. Oktober frei. Die Zeit nutzt Trainer Reis für ein anspruchsvolles Testspiel.

Erst das Spiel gegen den VfL Osnabrück, dann Länderspielpause. Erst am 17. Oktober geht es für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga mit dem Spiel bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig weiter. Die kommende Fifa-Abstellungsperiode wird der VfL Bochum daher zu einem Testspiel nutzen.

Am Freitag, 9. Oktober, geht es in Bochum gegen Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld. Das Spiel findet ab 15.30 Uhr auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion statt. Zuschauer sind aufgrund der aktuellen Corona-Pandemielage nicht zugelassen.

Der VfL wird das Spiel aber wie gewohnt per Livestream übertragen.