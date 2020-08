In der Vorsaison gab es beim Geisterheimspiel gegen den FC St. Pauli einen 2:0-Sieg für den VfL Bochum. Maxim Leitsch erzielte das 2:0.

Spielplan VfL Bochum startet an einem Montag gegen den FC St. Pauli

Bochum. Die ersten acht Spieltage der 2. Liga sind zeitgenau terminiert. Der VfL Bochum startet mit einem Flutlicht-Spiel gegen St. Pauli.

Ein, zwei Tage mehr Vorbereitungszeit hat der VfL Bochum. Denn der Zweitligist trifft zum Abschluss des ersten Spieltages der neuen Saison am Montagabend, 21. September, auf den FC St. Pauli. Anpfiff im Vonovia-Ruhrstadion – Stand jetzt ohne Zuschauer – ist um 20.30 Uhr.

Dies ergab nun die zeitgenaue Terminierung der 2. Bundesliga, die die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekanntgab. Das erste Auswärtsspiel beim Karlsruher SC findet am Sonntag, 27. September, statt. Mit einem Freitagsspiel am 2. Oktober gegen den VfL Osnabrück geht es im Ruhrstadion weiter.

Am vierten und am achten Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga wird es keine Freitagsspiele geben. Hintergrund sind die um einen Tag verlängerten FIFA-Abstellungsperioden im Oktober und im November.

Das erste Pflichtspiel ist noch nicht zeitgenau angesetzt. Eine Woche vor dem Liga-Start trifft der VfL in der ersten DFB-Pokalrunde auf den Sieger der Partie FC Blau-Weiß Karbach gegen FV Engers. Das Finale im Rheinland-Pokal zwischen den beiden Oberligisten steigt an diesem Samstag (22. August, 14.45 Uhr). Fast zeitgleich bestreitet der VfL ein Testspiel bei Fortuna Düsseldorf.

Die ersten acht Spieltage des VfL Bochum

1. Spieltag, Montag, 21. September, 20.30 Uhr: VfL Bochum - FC St. Pauli

2. Spieltag, Sonntag, 27. September, 13.30 Uhr: Karlsruher SC - VfL Bochum

3. Spieltag, Freitag, 2. Oktober, 18.30 Uhr: VfL Bochum - VfL Osnabrück

4. Spieltag, Samstag, 17. Oktober, 13 Uhr: Eintracht Braunschweig - VfL Bochum

5. Spieltag, Sonntag, 25. Oktober, 13.30 Uhr: VfL Bochum - Erzgebirge Aue

6. Spieltag, Sonntag, 1. November, 13.30 Uhr: Würzburger Kickers - VfL Bochum

7. Spieltag, Samstag, 7. November, 13 Uhr: VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth

8. Spieltag, Sonntag, 22. November, 13.30 Uhr: Hamburger SV - VfL Bochum